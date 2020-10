Petrescu trimite săgeți după victoria din Europa: ”Nu avem așa adversari în România!”

Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, a oferit prima reacție după prima victorie din grupele Europa League din acest sezon.

Campioana României a învins-o pe ȚSKA Sofia cu 2-0. Rondon și Ciprian Deac, din penalty, au marcat pentru ”feroviari”.

”Bursucul” este mândru de elevii săi, însă prestația acestora din prima repriză i-a lăsat un gust amar. Petrescu își lăudă adversarul din această seară și este de părere că nu are openenți de acest calibru în Liga 1.

”A fost o echipă foarte bună. Ne-a dominat până la pauză. După ce am marcat, am dominat meciul. Au și ei șansa lor. În campionatul românesc nu avem așa adversari. E bine că am câștigat. Nu e corect că ei au fani. Ne-am retras în prima repriză și a fost greu. Ciprian când bate corner ne ajută foarte mult.

E o victorie incredibilă. Când muncești și stai pe teren ai rezultate. Fizic nu a fost bine cu Deac. Rondon, alt atlet desăvârșit. Când îl bagi, face diferența. Nici la meciul cu Botoșani nu a fost bine. Sper să-și revină ușor. Eu nu sunt relaxat și mă gândesc la următorul meci. Noi o să ne batem cu ȚSKA și cu Young Boys pentru locul 2.” a declarat Dan Petrescu la finalul meciului cu ȚSKA Sofia.