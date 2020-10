CFR Cluj debutează astăzi, 22 octombrie, în noul sezon din Europa League.

Campioana României va juca astăzi, în deplasare, de la ora 19:55, împotriva celor de la ȚSKA Sofia, unul dintre cele mai importante cluburi din Bulgaria.

Meciul se va disputa pe arena ”Nacionalen Stadion Vasil Levski”, stadion cu o capacitate de 46.340. La duelul din această seară vor fi în tribune 12.000 de spectatori.

🚂 Aici luptăm pentru victorie în această seară în fața a 12.000 de suporteri!Hai CFR! 🇱🇻#UEL #CSKACFR #EuropaLeague Publicată de Fotbal Club CFR 1907 CLUJ-NAPOCA pe Joi, 22 octombrie 2020

În ultimul meci din Liga 1, CFR Cluj a câștigat la limită duelul cu FC Botoșani, scor 2-1. Veteranul Vinicius a adus victoria ”feroviarilor” în minutul 76.

Petrescu, pesimist înaintea duelului cu TSKA Sofia: ”Avem un lot subțire!”

Deşi a zâmbit la aproape toate întrebările jurnaliştilor, Petrescu nu a uitat de campania slabă de achiziţii din acest început de sezon. Acesta s-a arătat nemulţumit de pierderea lui Mihai Bordeianu, jucător plecat în Arabia Saudită, săptămâna trecută.

Antrenorul a scos în evidenţă faptul că ŢSKA Sofia a transferat nu mai puţin de nouă jucători cu calitate.

”Sezonul trecut e sezonul trecut. Între timp noi am pierdut ceva jucători, jucători importanţi. Mai ales, am pierdut un jucător în momentul în care nu am mai avut timp să-l înlocuiesc, în mijlocul terenului.

Ăsta e marele minus al lui CFR în momentul de faţă. Din păcate, campania noastră de achiziţii nu a fost ca cea a lui ŢSKA Sofia, care a luat nouă jucători foarte buni. Deci, lotul nostru e foarte subţire acum.” a mai declarat Dan Petrescu la conferința de presă.

CSKA Sofia – CFR Cluj | Conferință de presă 📽️ Conferința de presă a antrenorului nostru Dan Petrescu și a mijlocașului Alexandru Chipciu înaintea meciului de mâine seară cu CSKA Sofia!Hai CFR! 🚂 Publicată de Fotbal Club CFR 1907 CLUJ-NAPOCA pe Miercuri, 21 octombrie 2020