Dezvăluiri cutremurătoare ale iubitei fotbalistului parior de la Buzău: ,,Am făcut videochat din nevoie! Acum sunt însărcinată”

Femeia de 28 de ani care a scos la iveală un scandal monstru în fotbal românesc, legat de pariuri, face acum noi dezvăluiri cutremurătoare.

Ioana Golea pe numele ei, e fost arbitru de fotbal în Liga a 2-a, dar a ajuns în atenţia publicului după dezvăluirile făcute la adresa lui Marius Ioniţă, fotbalistul celor de la Gloria Buzău, care juca la pariuri împotriva propriei echipe.

Aceasta nu are o viaţă tocmai roz, după cum relatează în ultimele dezvăluiri pe care le-a făcut. Ioana mărturiseşte că a fost nevoită într-o perioadă a vieţii să facă videochat din nevoia de bani, iar acum poartă în pântece un copil, după ce a rămas însărcinată în urma relaţiei pe care a avut-o cu fotbalistul Gloriei Buzău.

Ioana a dezvăluit că fostul ei iubit era parior din dorinţa de răzbunare, după ce l-a prins în pat cu o altă femeie, în momentul în care se pregătea să îi dea vestea că este însărcinată. Iată cum a decurs totul.

,,Da, sunt însărcinată în șase săptămâni, vestea m-a luat și pe mine prin surprindere. Nu foarte bine, ținând cont că citește mesajele mele, dar nu reacționează în niciun fel. Probabil că nu își dorește acest copil. Aș fi vrut să putem sta de vorbă, un copil nu este o jucărie. Din păcate, nu pot forța un dialog dacă el nu își dorește.

Pe 27 decembrie m-am dus la Breaza să îi spun că sunt însărcinată. Numai că, ce să vezi, el era în casă cu o altă femeie, o voleibalistă din Galați. Nu știu ce voi face pe viitor, dacă îl voi păstra sau nu (N.R: incepe să plângă). Este foarte greu să crești un suflet de una singură. Eu mai am un copil pe care îl cresc fără ajutor, nu este deloc ușor. Am să mă hotărăsc până la sfârșitul acestei luni. Am sufletul sfâșiat, mă chinuie ideea de a face un avort, dar pe de altă partă îmi este cumplit de greu să mai cresc un copil de una singură. Este o decizie care mă macină și nu mă mai lasă să dorm noaptea.

Mi-a spus că nu este ceea ce cred, că era pentru prima dată când se vedeau. Logic că nu l-am crezut. I-am spus că pentru răul pe care mi l-a făcut, o să divulg faptul că este parior înrăit. Nu m-a crezut pentru că știa cât îl iubesc și că nu i-aș face rău. Nici nu aveam de gând atunci. Mai apoi, am aflat că a petrecut Revelionul cu femeia despre care spunea că nu are nicio legătură. Da, m-am înfuriat teribil, am fost extrem de rănită, nu îmi venea să cred că m-a lăsat de anul nou singură, gravidă fiind, și s-a dus cu altă femeie.

Da. Răzbunarea este arma prostului, știu, dar am văzut negru în fața ochilor. Eu și Marius am fost prieteni extrem de buni timp de 14 ani, ne-am fost alături la bine și la greu. Credeam că îl cunosc mai bine ca oricine, dar iată că m-am înșelat. Nu mă așteptam la așa ceva din partea lui niciodată. Putea să fie sincer și să îmi spună dacă voia să aibă o altă relație, aș fi înțeles. Dar el a mers la două capete mult timp, a crezut că o să-i meargă la infinit. Curios este faptul că nu a părut deloc supărat nici după apariția articolelor în presă, nici după ce a fost suspendat. Nu pare să fie foarte afectat.”, a declarat Ioana Golea pentru Playsport.

Ioana a povestit şi cum a ajuns să facă videochat. Aceasta spune că nu i-a fost uşor, având în vedere că mai are de crescut şi o fetiţă de 8 ani dintr-o altă relaţie cu un alt fotbalist.

,,Da, s-a întâmplat în 2018, pentru o perioadă de două luni. Aș vrea să specific faptul că atunci când m-am apucat, nu mai eram arbitru. M-am retras în același an, cu câteva luni înainte, din cauza unei probleme grave de sănătate, care nu îmi mai permitea să fac efort fizic atât de intens. Boala nu a trecut nici acum, dar o țin sub control. Revenind la videochat, da, îmi asum tot ceea ce am făcut în viață, și bune și rele.

Am un copil de crescut și pentru ea fac orice. Au fost perioade în care nici nu aveam ce să mănânc. Este foarte ușor să judeci un om, fără să știi care sunt motivele care l-au determinat să facă așa ceva. Nu mă mândresc cu acea perioadă, dar nici nu o să las capul în pământ, pentru că nu m-am dus la nimeni să cer nimic. Am făcut ceea ce am considerat că este mai bine pentru mine și pentru copilul meu, trebuia să ies din impasul în care intrasem.

Scopul meu a fost să strâng bani pentru ce aveam nevoie atunci. M-am tot gândit cum să fac rost de ei, dar în orice domeniu aș fi muncit, îmi era imposibil să strâng o asemenea sumă într-un timp atât de scurt. Aș fi avut varianta unui credit la bancă, dar nu mi-aș face vreodată, pentru că am traume din copilărie, atunci când banca a luat casa în care locuiam cu familia mea. Așa că mi-a rămas această soluție, să fac videochat. Am zis că dacă altii pot, eu de ce nu aș putea? Însă, a fost mult mai dificil decât mă așteptam.

În momentul în care am strâns banii, am renunțat. Nu sunt făcută pentru așa ceva. De atunci și până acum au mai fost perioade în care am avut nevoie de bani, dar nu am vrut să mă reapuc. Acum am două job-uri, nu îmi este ușor, dar trebuie să îmi cresc fetița. Copilul meu are nevoi multe, ce nu pot fi plătite din pensia alimentară de 240 lei pe care o primește (n.r: tatăl fiicei Ioanei Golea este un personaj cunoscut în lumea fotbalului, căruia nu îi vom dezvălui identitatea din motive care țin de intimitatea personală a acestuia).”, a mai relatat Ioana Golea pentru sursa menţionată.

Ioana Golea a mai menţionat şi faptul că Marius Ioniţă, fotbalistul Gloriei, îi este dator cu anumite sume de bani, iar avocatul femeii îi va trimite şi o notificare în acest sens în săptămâna următoare.