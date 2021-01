Dezvăluirea lui Șumudică înaintea debutului la Rizespor: “Este dorit de granzii din Turcia”

Antrenorul român este pregătit pentru o nouă aventură în Superliga turcă pe banca echipei care tocmai a învins fosta formație a tehnicianului de 49 de ani.

Rizespor a bătut-o pe Gaziantep cu 3-0, Maxim și coechipierii săi fiind deocamdată bulversați de plecarea lui “Șumi-gol”. Ei au două înfrângeri în ultimele 3 partide disputate, tot atâtatea câte au înregistrat cu Șumudică antrenor în precedentele 27 de meicuri oficiale! La acest parcurs o contribuție importantă a avut și Alex Maxim, românul adus de Șumudică în Turcia în urmă cu un an. Iar colaborarea dintre cei doi a fost una foarte reușită. Prin evoluțiile sale mijlocașul a atras atenția echipelor bine cotate ale fotbalului turc.

„Este un jucător dorit de forțele din Turcia. A crescut foarte mult cu mine, în 33 de meciuri a marcat peste 17 goluri, înseamnă foarte mult. Este un lider de echipă, un băiat care mi s-a părut introvertit la început, dar m-am înșelat.

Un jucător căruia am reușit să îi intru la inimă, să-l urc la capacitatea lui maximă și să intre în atenția granzilor din Turcia. Sunt mândru că am lucrat cu el și că am putut să îmi pun amprenta pe urcarea lui în carieră”, a declarat Șumudică despre fotbalistul naționalei României la Pro X.