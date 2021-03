VIDEO | Reacția lui Ovidu Stângă după despărțirea de Craiova: „Nu mă așteptam să fiu demis după trei etape!”

Ovidiu Stângă a fost demis de pe banca celor de la FC U Craiova 1984 după doar trei etape.

Un rezultat de egalitate și două înfrângeri reprezintă bilanțul lui Ovidiu Stângă pe banca tehnică a „leilor”. Fostul tehnician al oltenilor a mărturisit că nu se aștepta să fie demis după doar trei meciuri dar nici că o să obțină doar un punct din trei partide.

„Încerc să îmi revin și usor, ușor îmi închei tot ce am pe aici, prin zonă și mă retrag în Olanda. Nu regret că m-am întors acasă, îmi pare rău că nu am reușit ce ne propusem eu și clubul.

Regret faptul că am reușit să luăm doar un punc din cele nouă și scot mai mult din aceste puncte puse în joc. Eu cred că au fost toate împotriva noastră, mă refer la șansă, la schimbări foarte mari în cadrul echipei atât tactice cât și de sistem și jucători.

În fotbal este posibil orice, sincer nu mă așteptam să fiu demis după trei etape dar nici nu mă așteptam să fac doar un punct, deci asta era ultima la care mă puteam aștepta. Suporterii fac parte tot timpul din club, ei își doresc puncte, spectacol își doresc evoluții bune să stea liniștiți să-și încurajeze echipa. În momentul acesta nu a fost așa și atunci, normal că au reacționat așa.

Ovidiu Stângă consideră că echipa patronată de Adrian Mititelu are în continuare șanse mari să promoveze pe prima scenă a fotbalului românesc.

Echipa are șanse mari să promoveze dar trebuie să aibe grijă după cum arată clasamentul de la locul 8-9 în sus toate poate să intre în play-off sau să iasă. Am vorbit cu Adi (nr. Adrian Mititelu jr.) după meci, am ajuns la un numitor comun pentru binele clubului și eu cred că este mai bine așa. Am avut trei săptămâni foarte încărcate din punctul meu de vedere pentru cele trei meciuri și deja era o presiune în vestiar care putea să dăuneze echipei.” a declarat Ovidiu Stângă.