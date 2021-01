VIDEO | Gică Popescu, mulțumit de punctul obținut pe Ion Oblemenco: “Este un rezultat echitabil”

Gică Popescu, președintele celor de la FC Viitorul, este mulțumit de rezultatul de pe Ion Oblemenco.

Partida dintre Univeristatea Craiova și FC Viitorul din Bănie s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

“Cum am arătat în cele două reprize cred că este un rezultat echitabil, chiar dacă repriza a doua am dominat-o, după o primă repriză, cred că cea mai slabă care am făcut-o în acest sezon. Am echilibrat jocul în repriza a doua, am reușit să marcăm în debutul reprizei, am avut două șanse în care am fi putut marca cred că rezultatul până la urmă este echitabil.

Noi ne-am propus în acest retur de campionat să obținem 28 de puncte din cele 14 meciuri, am obținut 6 până acum, mai avem 22 de puncte de-a intra în play-off. Obiectul nostru principal în fiecare an este acela de-a accede în play-off dar vom vedea. Craiova nu cred că a făcut un meci foarte bun în seara aceasta și în acest debut de retur de campionat.

Știm cu toții ce potențial are Craiova însă lupta pentru campionat se dă în play-off. Oricare din echipele calificate în play-off pot spera la câștigarea campionatului. Eu am încredere că la calitatea fotbalistică pe care o are Craiova și lotul pe care îl au pot spera cu siguranță la câștigarea campionatului.”, a declarat Gică Popescu la finalul jocului.

În urma rezultatului din Bănie, FC Viitorul se află pe locul 7 în Liga 1 la 3 puncte distanță de ultimul loc ce asigură prezența în play-off.