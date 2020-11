VIDEO | Fanii lui Maradona au început să cânte pe străzile din Napoli după decesul acestuia! Ce s-a întâmplat în Argentina

Diego Armando Maradona a încetat din viaţă la vârsta de 60 de ani, după ce a suferit un stop cardiorespirator în locuinţa sa din Argentina.

Vestea morţii lui Maradona i-a întristat pe toţi locuitorii oraşului Napoli, locul unde El Pibe d’Oro s-a simţit ca la el acasă.

The scenes in Napoli right now are unbelievable. So much love for their idol, Maradona 😢 🎥 @TyCSports pic.twitter.com/dnaM2wYTUy — Italian Football TV 🔟💙 (@IFTVofficial) November 25, 2020

Sute de fani au ieşit pe străzile din Napoli pentru a-i aduce un omagiu fostului star argentinian. Maradona este cel mai iubit om din Napoli, deoarece cu el în echipă, formaţia napoletană a devenit cea mai bună din Italia.

Cu Maradona căpitan, Napoli a reuşit să cucerească primul titlu din istorie, în sezonul 1986-1987, reuşind în aceeaşi perioadă să câştige şi Cupa Italiei. Al doilea titlu a ajuns la Napoli în anul 1990.

Eerie poignancy tonight here in Naples, citizens sing from roof tops song roughly translated to “Maradoo (Maradona) our genius little imp, Peter Shilton is an English prick” pic.twitter.com/c9yicK1j5F — Dim View (@RajWorks) November 25, 2020

În semn de recunoştinţă pentru El Pibe d’Oro, oficialii celor de la Napoli au decis ca stadionul să se numească de acum înainte ,,Diego Armando Maradona”.

Dacă în Italia s-a cântat, nici în Argentina oamenii nu au stat în casă. Vestea că Diego Maradona nu mai este în viaţă i-a întristat pe toţii oamenii din Buenos Aires, care sunt în lacrimi de durere pe străzile din oraş.

Zeci de oameni au făcut coadă la casa lui Maradona pentru a se convinge că starul argentinian nu mai este în viaţă.

Fans gather outside Diego Maradona's house in the outskirts of Buenos Aires after the #Argentine football legend died at the age of 60. –#diegomaradona #Maradona60 #DiegoArmandoMaradona pic.twitter.com/X3YswfxyNj — Riyadh Daily (@alriyadhdaily) November 25, 2020

După veste morţii lui Maradona, în Argentina a fost decretat doliu naţional timp de trei zile.