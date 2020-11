Momente dramatice pentru fiul lui Maradona! Cum a aflat că tatăl său s-a stins din viață

Vestea că El Pibe d’Oro nu mai este printre noi a întristat o planetă întreagă. Modul în care a aflat fiul napoletan al lui Maradona de decesul tatălui său este incredibil.

Diego Maradona Junior se află internat la terapie intensivă, după ce s-a infectat cu Covid-19. Acesta se afla pe patul de spital când a fost contactat de un jurnalist tv, la telefon, pentru a obţine o reacţie de la acesta în urma tragicului eveniment.

Băiatul nu ştia nimic despre deces, iar acesta a fost modul prin care fiul lui Maradona a aflat de decesul propriului tată, anunţă jurnalistul italian Tancredi Palmieri.

Diego Maradona junior, neapolitan son of Diego Maradona, is currently in intensive care due to covid.

And unfortunately a famous yellow tv anchor looked for him on the phone to get his reaction, and this is how Diego jr learned that he lost his dad.

Leave the boy in ‘peace’

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 25, 2020