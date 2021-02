VIDEO | Cel mai bun atlet din România la proba de înălțime, dezamăgit după primul concurs: “E din ce în ce mai greu!”

Atleții din România au parte de câte o competiție internă o dată la două săptămâni, iar oficialii Federației Române de Atletism speră să îi țină cât mai în formă pe sportivi pentru turneele europene!

Mihai Donisan, cel mai bun atlet din țară la înălțime, a ocupat doar poziția a treia la primul concurs la care a participat în acest an. Sportivul a recunoscut, la finalul competiției, că nu a fost una dintre cele mai bune evoluțiile ale sale și speră ca în următoarele luni să își recapete forma bună pe care o avea înainte de pandemie.

“Am luat locul 3, sunt fericit că am reușit să sar, îmi doream să sar mai mult, chiar m-am pregătit foarte bine sezonul acesta, dar văd că e din ce în ce mai greu să abordezi înălțimi mari. Am avut puține probleme cu elanul, iar adversarii mei au fost mai valoroși decât mine

Îmi doresc ca în vară să mă apropii de vechea mea valoare. Mă bucur că am putut concura la Campionatul Național și nu am avut dureri foarte mari. Am spun întotdeauna că în viața asta vreau să termin probele combinate, heptatlonul din sală”, a spus Mihai Donisan, medalie de bronz în Finala Campionatului Național de Tineret și Seniori.

Președintele Federației Române de Atletism, Florin Florea, a vorbit despre problemele cauzate de perioada de pandemie și a mărturisit că odată cu această competiție internă organizată la București, forul național a făcut o primă repetiție înainte de Campionatul European de la Cluj, din vara acestui an.

“Este un moment foarte important pentru că, am arătat cumva împreună cu toată lumea, cu antrenorii cu sportivii, directorii de cluburi am reușit să ducem și acest sezon pentru seniori la bun sfârșit. Este pentru prima dată când încercăm să facem un alt gen de transmisie live streaming, cumva ne apropiem de ce se va întâmpla, la vară, la Campionatul European de la Cluj, pentru că acolo este un caiet de sarcini foarte mare.

Cea mai mare și cea mai importantă provocare a fost aceea de a rezolva partea de transmisie și de producție a Campionatului European de la Cluj. Și am început să integrăm acest mod de lucru cu, comentatori, dar și cu crainic în teren. Comentatorii vorbesc pentru cei care sunt online, iar crainicii pentru cei care sunt în sală” a spus și Florin Florea, președintele Federației Române de Atletism.

Finala Campionatului Național de Tineret și Seniori a avut loc în Sala “Ioan Soter” din București, s-a desfășurat fără spectatori și a putut fi urmărită live pe pagina de Facebook a Federației Române de Atletism. Concursul a fost transmis prin intermediul a 6 camere de filmat.