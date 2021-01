Un nou rezultat dezamăgitor pentru singurul antrenor român din Franța: “Trebuie să fim mai eficienți!”

Nice, echipa pregătită de antrenorul român Adrian Ursea, a înregistrat doar o remiză în ultima etapă din Ligue 1.

Formația condusă de Adrian Ursea a reușit doar un rezultat de egalitate în deplasarea de la Metz scor 1-1.

Tehnicianul român a declarat după remiza de pe “Saint-Symphorien” că elevii săi trebuie să fie mai eficienți în fața porții și astfel victoriile se vor aduna.

“Am avut o primă repriză foarte interesantă, în care am reuşit să punem în aplicare tot ce voiam. În a doua repriză am cedat în unele momente controlul balonului, ar fi trebuit să fim mai eficienţi. Însă consider, în ciuda rezultatului, că am făcut lucruri coerente.

A fost foarte interesant în această seară grupul, nu a ieşit cineva în evidenţă, jucătorii au rămas simpli în joc. Înainte să alergi, trebuie să ştii să mergi, luăm lucrurile pas cu pas, depinde de noi să găsim mijloacele pentru a fi mai eficienţi şi a câştiga meciuri” a declarat Adrian Ursea pentru L’Equipe.

Pegged back with just ten minutes to go, Les Aiglons leave two points behind them in Metz. 📆 Next match: Sunday 17 January against @girondins #FCMOGCN #OGCNice pic.twitter.com/OJ4MiWm00i — OGC Nice 🇬🇧🇺🇸 (@ogcnice_eng) January 9, 2021

În urma rezultatului de egalitate cu Metz, echipa pregătită de tehnicianul român, Nice, ocupă locul 13 în Ligue 1 cu 23 de puncte adunate după 18 partide disputate.