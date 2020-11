Un jucător al Craiovei s-a accidentat grav! Cât va lipsi de pe teren

Andrei Burlacu (23 ani) a suferit o accidentare gravă și va fi indisponibil până la sfârșitul anului.

După ce a căzut împrumutul la Concordia Chiajna, tânărul atacant a fost trimis la echipa secundă din Bănie.

Andrei Burlacu a ajuns golgheterul seriei a 6-a din Liga a 3-a, cu 6 goluri marcate.

Corneliu Papură noul antrenor al Craiovei l-a chemat pe tânărul atacant la prima echipa, dar din nefericire pentru Burlacu, acesta nu poate răspunde convocării din cauza accidentării suferite.

Andrei Burlacu a suferit o entorsă la genunchi în timpul unui atrenament la echipa secundă.

Andrei Burlacu a fost dorit de Valeriu Iftime la FC Botoșani dar Mihai Rotaru nu a vrut să renunțe la atacant.

„Cu domnul Rotaru am vorbit ultima oară despre transferuri în urmă cu un an, atunci când eu m-am interesat de atacantul Burlacu, cel care era al Craiovei și care este din zonă de la noi, din Botoșani. Doar că atunci domnul Rotaru mi-a făcut o propunere de transfer de mi-au căzut dinții din gură și am fost nevoit să renunț imediat”, a declarat Valeriu Iftime, pentru ProSport.

Andrei Burlacu (23 ani) este cotat la 200.000 de euro, potrivit site-ului transfermarkt.com