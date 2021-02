Ultimele detalii despre scandalul din tabăra “roș-albaștrilor”: “Am avut o relație bună cu MM până atunci!”

Înfrângerea cu Dinamo din Cupa României se pare că a destabilizat total echipa lui Toni Petrea, iar atmosfera dintre suporteri și club este una agitată în aceste momente!

După schimbul de mesaje dintre managerul general al echipei, MM Stoica, și liderul galeriei, Gheorghe Mustață, un alt personaj a ieșit la iveală în scandalul dintre fani și conducere. Copilu’, suporterul acuzat de oficialul FCSB-ului că din cauza lui s-a rupt relația acestuia cu Gheorghe Mustață a intervenit și el în conflictul dintre cele două părți și a lămurit situația.

Fanul “roș-albaștrilor” a dezvăluit că partida cu Mlada Boreslav din Europa League de anul trecut, a reprezentat momentul care a dat naștere divergențelor dintre el și Mihai Stoica. Ulterior, Copilu’ a mărturisit că nu el a fost cel care a înjurat-o pe fiica lui MM, ci dimpotrivă, acesta a încercat să elimine pe cât posibil astfel de scandări.

“La meciul cu Mlada, din sezonul trecut, am fost vreo 150 de oameni la Giurgiu, acolo s-a jucat. Cineva a dat tonul și nu s-a cântat până la urmă contra Teodorei. Suntem bărbați. Vorbim între noi, nu jignim copii, rude, vorbim unii cu alții. S-a amplificat acum scandalul și m-a găsit pe mine țap ispășitor. Nu am nimic de împărțit cu MM. Aveam o deplasare la Severin, am fost la baza și ne-a promis două autocare. Ne-am strâns la Arena Națională și n-a mai venit niciun autocar. Cu Narcis Răducan am avut o relație foarte bună. De MM a zis lumea ceva, dar nu de față lui. Nu vorbesc de față lui MM Stoica, sincer.

Nu-mi permit. S-a încercat să se cânte chestia asta la adresa fetei, dar am oprit imediat. N-are nicio vină față că m-am certat eu cu MM. Ar trebui să fim o familie, să fim uniți. El e manager la Steaua, trebuie să rezolve problemele, nu să-și bată capul cu ce facem noi în galerie. Am avut o relație bună cu el până la chestia asta cu deplasarea de la Severin. M-a jignit pe Facebook, m-a făcut bișnițar. A folosit cuvinte urâte. Nu e greu să dai de numărul meu de telefon. Nu să dăm mesaje pe Facebook și pe Instagram.

Cu MM nu am mai vorbit de un an și ceva, de la chestia cu autocarul. Eu am aplanat atunci când a fost cu scandările. Am vrut să merg cu Mustață la el, să avem o discuție omenească, să colaborăm că suntem în aceeași barcă. Nu vreau să apărem prin presă, până la urmă toate galeriile au vândut bilete, s-o spunem pe față, nu sunt doar eu bișnițar“, a spus Copilu’, potrivit Radio Sport 1.