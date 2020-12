Șumudică cere un singur lucru pentru a rămane la Gaziantep: “Dacă ne aşezăm la negocieri, asta e condiţia pe care o pun!”

Gaziantep este revelația acestui sezon din campionatul Turciei, formația condusă de pe bancă de Marius Șumudică ocupând în acest moment locul al treilea în țara semilunei!

Formația condusă de pe bancă de antrenorul român, Marius Șumudică, a izbutit o nouă victorie de senzație în campionatul din Turcia, după succesul de acasă contra celor de la Alanyaspor, scor 3-1. Grație acestui rezultat, Gaziantep a ajuns la 15 meciuri fără înfrângere în toate competițiile, ultimul eșec fiind înregistrat acum trei luni, pe terenul lui Galatasaray Istanbul.

Aflat la final de contract cu formația turcă, Șumudică a mărturisit că a refuzat oferte considerabile din zona Golfului și își dorește să continue la Gaziantep. Tehnicianul român consideră că traversează cea mai bună perioadă a carierei de antrenor și a ținut să le transmită suporterilor turci să stea liniștiți că nu va pleca de la echipă, în ciuda tuturor speculațiilor.

“N-am crezut că pot fi aici. Cred că trăiesc cea mai bună perioadă a carierei.

(n.r. – pe fani) I-am potolit la conferinţă. Fanii erau convinşi că nu voi mai continua pentru că am oferte. Am refuzat, fiind din Golf, nu vreau să mă întorc în Golf. Asta am vrut să le transmit fanilor. Eu am ca obiectiv să termin în primele 10, anul trecut am terminat în primele 8. Campionatul e foarte strâns, avem o serie incredibilă de victorii.

Am o listă de câţiva jucători care termină contractul în vară şi vreau să continue cu mine. Dacă ne aşezăm la masă să negociem, asta e condiţia pe care o pun. Ca veniri, mă gândesc la maximum un jucător. La mijloc. Nu e român, nu!”, a spus Șumudică, potrivit Telekom Sport.

Președintele lui Gaziantep a vorbit și el despre situația lui Marius Șumudică și a declarat că după Anul Nou, conducerea turcilor va începe discuțiile privind prelungirea înțelegerii cu antrenorul român.

“Am fost numit preşedinte anul trecut după meciul cu Beşiktaş. Am bătut atunci pe Beşiktaş şi antrenorul nostru ne-a spus că are oferte şi că va pleca. I-am prelungit atunci contractul cu încă un an, iar acum înţelegerea expiră în mai. Nu trebuie să acţionăm de pe o zi pe alta. Am spus că în martie-aprilie vom discuta despre noul contract şi o vom face. Am câştigat împotriva unor echipe importante. Antrenorul nostru vrea să rămână şi sper că după Anul Nou ne vom aşeza la masa negocierilor pentru a discuta”, a spus și Mehmet Buyukeşki.

Gaziantep ocupă în acest moment locul 3 în prima ligă din Turcia și are 27 de puncte acumulate în cele 14 meciuri disputate în actualul sezon. Echipa lui Șumudică se află la doar trei puncte distanță față de liderul Galatasaray Istanbul.