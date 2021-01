Sorana Cîrstea, înaintea plecării spre Australia: “Ne-am asumat, acestea sunt condiţiile şi le vom respecta.”

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (Nr. 71 WTA) a plecat spre primul turneu de Gran Slam din acest an, Australian Open!

Sorana Cîrstea a vorbit, înaintea plecării din România, despre condițiile dure impuse de cei de la Melboune dar și despre cum o să încerce să nu fie afectată de aceste reguli.

“Noi am fost anunţaţi înainte de toate măsurile ce vor fi aplicate, cred că toţi care ne-am înhămat la acest drum ştim ce ne aşteaptă şi este alegerea noastră. Ne-am asumat, ne dorim să jucăm Australian Open şi acestea sunt condiţiile şi le vom respecta.

Jumătate din bagaj este cu cărţi, caiate, ipad, filme, seriale, integrame. Vă daţi seama că e greu, suntem nişte persoane active, obişnuite în aer liber, cu multe ore de antrenament. Acum vom fi restricţionaţi la 5 ore în afara camerei în care trebuie să faci şi tenis, şi pregătire fizică, şi recuperare, nu ai voie să mănânci decât în cameră. Toate aceste lucruri ni s-au spus dinainte şi noi a trebuit să alegem dacă acceptăm sau nu.

După suntem liberi, deşi aş fi preferat să joc ca la US Open sau ca la Roland Garros, să fim într-o bulă şi să jucăm turneul, însă guvernul australian nu a accpetat. Şi atunci nu mai ţine de noi, asta este. Va fi un pic greu două săptămâni însă sunt bucuroasă să joc Australian Open, să joc turneul dinainte, să pot să îmi fac meseria. A fost un an foarte greu şi sper eu să nu se mai repete.” a declarat Sorana Cîrstea.

Va fi destul de interesant pentru că vom fi foar jucătoare. Eu în prima săptămână mă voi antrena cu Kerber, deci probabil voi fi lângă Kerber în avion pentru că noi trebuie să formăm un grup cu persoana cu care ne vom antrena. Aceste 14 ore de zbor o să fie plăcute pentru că în mod normal nu găseşti alţi sportivi pe zbor. Fiecare îşi face planul separt, însă acum vom fi ca o familie mare, pe un zbor destul de lung. O luăm zi cu zi, săptămână cu săptămână. Momentat circuitul din Australia, două săptămâni de carantină, un turne de 500 înainte, Australian Open, iar apoi vom vedea cum va arăta calendarul. Totul este destul de incert, sper ca uşor, uşor să trecem peste acest covid, să intrăm într-o anumiă normalitate.” a mai spus tenismena.

Jucătoare din Târgoviște a mărturisit că preferă să se vaccineze decât să mai treacă prin calvarul de anul trecut.

“Da, clar, mă voi vaccina. Decât să mai am un an ca 2020, prefer să mă vaccinez de 5 ori. Probabil ni se va cere însă nu am nicio problemă, când îmi va veni rândul, voi face vaccinul liniştită. Cred că trebuie să mai aştept, va mai dura puţin. Momentan am înţeles că mai întâi persoanele esenţiale, medici şi cei din linia întâi şi noi trebuie să ne aşteptăm rândul.” a declarat Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea crede că primul turneu de Grand Slam din acest an poate fi câștigat de o româncă.

“Clar poate să fie un turneu câştigat de o româncă. E cream cremelor, Grand Salm-ul, toată lumea îşi doreşte să câştige unul. Toată lumea îşi doreşte să facă un rezultat mai bun, cred că vor fi multe surprize având în vedere ce a fost, venim după un an atipic în care nu au fost multe turenee, nu au fost multe meciuri şi toată este stângace. Cine se adaptează cel mai bine cred că va ajunge cel mai sus.“ a mai Sorana înaintea plecării spre Australia.