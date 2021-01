Simona Halep a plecat spre Australia: “De 15 ani nu am mai făcut asta!”

Simona Halep a plecat spre Melbourne pentru primul turneu de grand slam al anului. În Australia o aşteaptă condiţii speciale impuse de pandemia de coronavirus.

Numărul 2 WTA a vorbit la plecarea din România despre felul în care pandemia i-a afectat programul la sfârşitul anului trecut. De obicei, Revelionul o prindea deja la Antipozi.

“A fost o semi-vacanta, pentru ca m-am antrenat din greu o perioada destul de lunga, dar a fost foarte bine ca am stat acasa. Sunt pregatita atat fizic, cat si psihic si bucuroasa ca putem sa calatorim, sa jucam un Grand Slam. Mi-e dor sa reunim echipa si sa reincepem sa muncim. Craciunul l-am mai facut acasa. In ultimii trei ani, am preferat sa stau acasa si sa-l fac cu parintii, dar sa fac Revelionul si sa incep anul in Romania… e prima data dupa vreo cincisprezece ani” – a explicat Simona Halep.

Halep va merge mai întâi în Adelaide, oraşul lui Darren Cahill. O aşteaptă zece zile de carantină şi un regim special după sosirea în Australia.

“Este acelasi regim, aceeasi carantina pe care o vor avea toti ceilalti in Melbourne. Avem voie sa iesim doar pe terenul de tenis, 4-5 ore pe zi, iar in rest va trebui sa ramanem carantinati in camere, in fiecare zi. Nu va fi usor, sunt convinsa, dar putand sa facem aceste cinci ore de antrenament o sa insemne mult. Mi-am luat de toate cu mine, si carti, si filme, si reviste” – a mai spus Halep.

Jucătoarea din România are aşteptări mari înainte de Australian Open.

“Ca de fiecare data cand plec la un turneu, am asteptari destul de mari, pentru ca sunt la un nivel foarte bun de mult timp si consider ca, daca ma antrenez foarte bine si ma pregatesc asa cum o fac mereu, am o sansa mare sa joc bine. In aceste conditii diferite insa, cu 3-4 luni de pauza o sa fie mai dificil, dar sunt pregatita pentru orice. Imi doresc tare mult sa castig acest trofeu, e greu, dar nu e imposibil” – a spus jucătoarea din România.

Cea mai bună performanţă a Simonei Halep la Australian Open a fost finala disputată în 2018. Atunci, românca a pierdut confruntarea cu daneza Caroline Wozniacki.