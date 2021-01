VIDEO | Sabalenka, prima campioană din 2021! Trofeu înainte de Melbourne

Sabalenka a ajuns la o serie impresionantă de 15 victorii consecutive în circuit şi a câştigat al nouălea trofeu al carierei.

Aryna Sabalenka şi-a făcut încălzirea perfectă pentru Australian Open. Jucătoarea din Belarus a câştigat primul turneu important din 2021. Numărul 10 WTA s-a impus fără emoţii în finala de la Abu Dhabi. Sabalenka a învins-o pe rusoaica Veronika Kudermeţova în două seturi simetrice, scor 6-2, 6-2.

470 de puncte WTA şi 68.750 de dolari a fost premiul câştigat de Sabalenka pentru primul trofeu al anului.

De săptămâna viitoare, Aryna Sabalenka va urca pe poziţia a şaptea în clasamentul WTA, cea mai bună clasare a carierei.

