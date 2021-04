Patronul Rapidului a lămurit situația lui Daniel Niculae: “E cumva mai presus de președintele clubului!”

Victor Angelescu, acționarul majoritar al Rapidului, a ținut să precizeze care este rolul exact pe care îl are Daniel Niculae în cadrul clubului!

În urmă cu doar câteva zile, formația giuleșteană anunța că Daniel Niculae nu este președintele echipei, așa cum se precizase la conferința de presă din momentul revenirii fostului atacant. Motivul din cauza căruia “Nico” nu ocupă funcția de președinte în mod oficial vine ca urmare a votului negativ pe care l-a primit din partea unui membru al Consiliului de Administrație al clubului.

Acum, Victor Angelescu a ținut să lămurească situația lui Daniel Niculae la Rapid. Acționarul majoritar al giuleștenilor a dezvăluit că nu există vreo șansă ca Nico să plece de la echipă așa cum s-a zvonit. Ulterior, Angelescu a mărturisit că fostul atacant al “alb-vișiniilor” ocupă o funcție foarte importantă în cadrul clubului și urmează ca în viitorul apropiat să ajungă președintele clubului cu acte în regulă.

”Zero la sută sunt șansele ca Daniel Niculae să plece de la Rapid. El știa de când a venit, de când am ținut acea conferință, care este situația. La conferința de presă am spus că urmează să fie numit președinte. Am spus că trebuie să facem anumite demersuri, astfel încât să fie numit președinte. Am făcut asta pentru că am vorbit cu Andrei Nicolescu, i-am spus ce vreau. L-am chemat la mine în birou, știu ce am vorbit. El poate să iasă public să spună orice. Am vrut neapărat să îl aduc pe Daniel chiar la începutul play-off-ului.

Am dat acel comunicat apoi și puteam să nu îl dăm. Am înțeles că au fost foarte multe reacții din partea fanilor, dar eu știu foarte bine ce am spus la acea conferință. Nu am mințit cu nimic, am spus că va fi, că urmează să fie făcute demersuri. S-au făcut demersurile, dar din păcate un membru s-a opus.

Daniel Niculae are contract de consultanță și ne reprezintă pe noi, ambii acționari. E cumva mai presus de președintele clubului. Am luat în calcul varianta asta, să se opună cineva. Toți ni-l dorim și la un moment dat va fi președinte. Acționarii, eu și grupul din Cehia, ni-l dorim pe Daniel Niculae și el va fi în cele din urmă președintele clubului

Am organizat conferința, pentru că am crezut că este foarte bine să o facem înaintea play-off-ului, pentru ca echipa să aibă o energie bună. Daniel a fost de acord cu mine. El e cineva pentru club. Noi veneam și după două meciuri extrem de grele și de dificile, și din punct de vedere mental.

Aveam foarte puține șanse înainte de acele meciuri să prindem play-off-ul. Cred că am procedat corect să îl numim atunci, chiar dacă lucrurile nu erau atât de clare. El oricum va fi președintele Rapidului”, a declarat Victor Angelescu, potrivit emisiunii Rapid TV.