Simona Halep, despre pasiunile ei: “Îmi plac mașinile și ceasurile”

Fostul lider din clasamentul mondial WTA, Simona Halep (29 de ani), își petrece cele 14 zile de carantină impuse de organizatorii Australian Open, la Adelaide, într-un hotel de lux!

Actualul loc 2 în ierarhia WTA așteaptă cu nerăbdare debutul în primul mare Grand Slam al noului an. Simona Halep se află în aceste momente la Adelaide, acolo unde își petrece perioada de izolare alături de cei mai buni sportivi ai tenisului mondial.

Românca se va lupta pentru trofeu, dar şi pentru premiul de peste 2.700.000 de dolari, iar “Super Simo” a declarat că pasiunile ei sunt mai mult bărbătești decât feminine.

“Am pasiuni de bărbaţi. Am pasiunea maşinilor, ceasurilor şi a sneakerşilor. Am spus că am pasiuni de bărbaţi pentru că maşinile şi ceasurile nu sunt tocmai feminine, dar faptul că sunt sportivă m-a dus pe drumul acesta” a dezvăluit Simona Halep pentru Aleph News.

Simona Halep a reușit să strângă o avere estimată la 37 de milioane de euro de-a lungul carierei datorită performanțelor reușite în tenisul mondial.

Australian Open 2021 este programat să se dispute în perioada 8-24 februarie, cu trei săptămâni mai târziu față de cum se desfășura în mod normal, asta din cauza pandemiei de coronavirus.