”Războiul Stelelor” continuă! Oprița: “Nu ne temem de FCSB!”

Daniel Oprița (39 ani), antrenorul celor de la CSA Steaua, a vorbit despre parcursul formației sale în prima parte a campionatului.

Antrenorul roș-albaștrilor a mărturisit că mai multe formații le-au pus probleme printre care și FCSB 2. Acesta a mai spus că și prezența suporterilor în tribune a contribuit la rezultele bune ale echipei.

”Au fost mai multe echipe care ne-au pus probleme până acum. Și FCSB, cu care am câștigat în ultimul minut, echipele cu care am pierdut puncte. Metalul Buzău care acasă o să pună probleme oricărei echipe, pentru că are și acel teren cu o suprafață nu foarte bună.

Contează foarte mult prezența suporterilor. Până să vină pandemia, i-am avut alături de noi și au fost meciuri spectaculoase. A fost o atmosferă extraordinară. Poate că și din această cauză băieții au avut evoluții mai puțin bune. Poate că și acum era nevoie de suporteri, poate altfel reușeam să ne descurcăm în anumite meciuri. Îi așteptăm alături de noi, poate la primul meci oficial din noul an, dar sperăm să se rezolve cu această pandemie”, a declarat Daniel Oprița pentru Steaua TV.

Daniel Oprița este convis că cu câteva întăriri în iarnă și o pregătire bună, FCSB 2 nu ar trebuie să le pună probleme.

“Nu ne temem de FCSB, dar trebuie să ne luăm măsuri. Trebuie să ne motiveze și să fim atenți să ne facem echipă bună, să încercăm să mai aducem jucători. Trebuie să facem și o pregătire bună. În vară nu am reușit să facem acest lucru, dar acum avem destul timp.

Pe 18 ianuarie o să fie reunirea echipei. O să avem două săptămâni de reacomodare la efort, o să facem un cantonament de 12 zile aici la bază. După care vom merge, dacă se poate, într-un cantonament în străinătate pentru jocuri amicale. Trebuie să facem și lucrul acesta, pentru că începem sezonul cu un meci cu echipa de pe locul 2, FCSB, și trebuie să fim pregătiți” a declarat Oprița pentru sursa citată.

Steaua este pe primul loc în Seria a 4-a din Liga a 3-a, cu 26 de puncte urmată de, FCSB 2, care are 24 puncte acumulate.