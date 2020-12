Radu Drăgușin, final de aventură la Juventus? Presa din Italia anunță posibila destinație a fotbalistului român

Proaspăt debutat de Andrea Pirlo la prima echipă a celor de la Juventus Torino, Radu Drăgușin poate pleca de la echipa italiană, deoarece va intra în ultimele luni de contract!

Tânărul fotbalist român al celor de la Juventus Torino, Radu Drăgușin (18 ani), a devenit subiect de discuție în presa din Italia, după debutul la prima echipă a “Bătrânei doamne”. Actualul fundaș central al torinezilor ar putea semna de la începutul anului viitor cu orice echipă, asta deoarece va intra în ultimele șase luni de contract.

Imediat presa din Italia a reacționat cu privire la acest lucru și consideră că românul poate reprezenta pe viitor o variantă sigură pentru Andrea Pirlo în compartimentul defensiv al lui Juve. Ulterior, jurnaliștii de la Gazzeta dello Sport au dezvăluit și echipa care ar fi intrat pe fir pentru transferul lui Drăgușin.

„Agenții 007” ai lui Juventus l-au luat pe Radu din România, smulgându-l de la Atletico Madrid, care avea o opțiune de cumpărare cu clubul care l-a crescut.

Adaptarea lui a fost excelentă, atât de mult încât Pirlo îl consideră al cincilea fundaș din echipă. Dar va mai fi atât de mult? Tocmai pe această chestiune se concentrează micile incertitudini cu privire la prelungire.

Leipzig a apărut de ceva timp pe fir, dar ideea de a continua în «bianconero» este predominantă. Pentru familie primează că există un proiect tehnic.”, s-a arătat în articolul celor de la Gazzeta dello Sport.

Agentul lui Drăgușin, Florin Manea, a vorbit și el despre situația pe care acesta o are în momentul de față la campioana Italiei și a mărturisit că va analiza cu atenție variantele pe care le va avea la dispoziție în ceea ce privește viitorul jucătorului. Impresarul își dorește să îi poată găsi o echipă la care să joace constant pentru a căpăta experiență și la care poate avea o ascensiune cât mai înaltă.

“Radu a mai fost în lot de trei ori la echipa mare a lui Juventus. E o performanță mare pentru un jucător român să joace acolo. A fost felicitat de multă lume, dar nu vrea să vorbească foarte mult, pentru că suntem în timpul renegocierilor. Lui i se termină contractul în vara lui 2021, în ianuarie poate să semneze cu oricine.

Se simte foarte bine la Torino, dar deocamdată nu se știe ce va face. Eu trebuie să îi găsesc o echipa unde să joace constant și să poată crește că fotbalist. Nu știu dacă poate juca foarte mult la Juventus la 18 ani, dar vom cântări cu atenție situația lui. Suntem în negocieri cu Juve. E o performanță să joci la 18 ani cu o asemenea echipa în Champions League, nu la Genoa, nu la Parma, nu la Cosenza…

Cu Juventus negociem de un an de zile. Am primit numeroase oferte de îmbunătățire a salariului. Radu nu este orientat spre bani, deci nu e doar chestia de bani. El are un salariu de 3.500 de euro pe lună și ne-au sunat să îi facă 6.000, să îi facă 10.000… A jucat aseară în Champions League cu 3.500 de euro salariu. Nu e o chestie de bani, dar poți să vezi cât de mult îl apreciază văzând cât e dispus clubul să îl platească. Dacă are valoare de echipa mare a lui Juve, atunci cred că poate avea salariu și 1 milion de euro, cât are un jucător de prima echipa la ei, asta e cel mai mic salariu. Nu avem 20 de jucători la nivelul asta și eu trebuie să am grijă de el, să îl protejez și să îi protejez interesele.” a spus Florin Manea pentru Sport.ro.