Ce scrie presa din Spania despre situația de la Dinamo! Cine sunt jucătorii care vor pleca în scurt timp de la echipă

Haosul de la Dinamo continuă și în aceste momente, iar acționarul majoritar al clubului, Pablo Cortacero, întârzie și acum virarea banilor în conturile clubului!

Situația dezastruoasă prin care trece formația din Ștefan cel Mare a fost abordată și de către presa din Spania. Ibericii au menționat faptul că alți doi fotbaliști spanioli de Dinamo vor părăsi echipa în scurt timp din cauza problemelor de ordin financiar.

”Tomas Mejias și Aleix Garcia vor continua cel puțin câteva zile la Dinamo. La fel și fizioterapeutul Javier Avila și preparatorul Luis Prieto, care au încredere că cei din conducere vor putea plăti, până la urmă, măcar o parte din salarii.”, scrie publicația Migrantes del Balón.

Ulterior, preparatorul fizic al celor de la Dinamo, Luis Prieto, a mărturisit că nu dorește nimănui să aibă parte de ceea ce a trăit el în România.

”Nu doresc această situație nici celui mai mare dușman al meu!”, a spus Luis Prieto pentru aceeași sursă.

Presa spaniolă a rememorat și cuvintele pe care le-a rostit Pablo Cortacero în momentul în care venit în România pentru a prelua Dinamo. Ibericul asemăna spiritul clubului din Ștefan cel Mare cu cel al lui Real Madrid sau Barcelona, dar a menționat și că din cauza managementului greșit din ultimii ani, formația nu a avut rezultatele dorite.

”Viața m-a adus întâmplător în România, dar am intrat într-un proiect fantastic, cu mii de posibilități. Am energie să muncesc, sunt entuziasmat. Clubul pe care l-am preluat se compară cu Real Madrid sau Barcelona. Are o susținere socială enormă, însă managementul a fost dezastruos în ultimii ani!”, spunea Cortacero, citat de publicația spaniolă Granada en Juego.