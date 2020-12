Verdictul dat de un greu al fotbalului românesc: “În curând academia lui FCSB o va întrece pe cea a lui Hagi!”

FCSB s-a detașat în fruntea clasamentului după victoria împotriva celor de la UTA Arad, scor 3-0, și a ajuns la șapte victorii consecutive în Liga 1!

“Roș-albaștrii” traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimele sezoane, iar Dennis Man&co sunt de neoprit în actuala ediție de campionat. FCSB a arătat un adevărat apetit ofensiv în ultimele meciuri, iar băieții lui Toni Petrea așteaptă confruntările cu CFR Cluj și CSU Craiova pentru a-și dovedi valoarea și locul din clasament.

Fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir (74 de ani), este de părere că FCSB a reușit să își construiască o adevărată academie de fotbal care o va întrece în scurt timp pe cea a lui Gică Hagi. Dragomir consideră că echipa lui Gigi Becali are în lot unul dintre cele mai mari talente din Europa.

“Eu zic că tot CFR Cluj e puternică la titlu, dar FCSB are un tur bun. Are câțiva tineri foarte buni fotbaliști. Toată echipa e tânăra. Gigi Becali a făcut un centru bun de copii și juniori și în curând întrece academia lui Hagi.

FCSB are unul dintre cele mai mari talente din Europa. Puștiul ăla, Octavian Popescu, încă e junior, dar va ajunge mare fotbalist. Mare de tot. Mai mare decât toate talentele lui Gigi Becali. Se vede, e jucător cu inteligență, are o tehnică formidabilă pentru vârstă lui, are o capacitate de efort ieșită din comun. Astea îl caracterizează!“, a spus “Oracolul din Bălcești” pentru Gsp.