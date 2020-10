Rădoi știe unde a greșit: ”Nu am fost inspirat în alegerea echipei şi a lotului!”

Mirel Rădoi, selecționerul echipei naționale, a vorbit despre rezultatele negative înregistrate în ultima perioadă.

Luna aceasta, ”tricolorii” au ratat calificarea la EURO 2021, turneu organizat și de București, și au pierdut meciurile din Liga Națiunilor, 0-4 cu Norvegia și 0-1 cu Austria.

Chiar dacă Rădoi a fost criticat în ultima perioadă de mai multe nume importante din fotbalul românesc, selecționerul nu se ferește să vorbească deschis despre greșelile lui.

“Poate că nu am fost inspirat în alegerea echipei şi a lotului. Sunt mulţi factori pe care îi luăm în calcul, nu chemăm jucători doar pentru că au marcat un gol sau au avut cine ştie ce execuţie. De-asta spun ”poate”. Au fost patru antrenori în trei ani jumate, e normal ca fiecare dintre noi să aibă alte idei. Nu există omogenitate, asta e clar. Noi în septembrie am apucat să facem trei antrenamente, dintre care două cu aspect tactic. Sunt mulţi factori, dar asta nu înseamnă că am venit aici să îmi caut scuze. Mereu ne-am asumat responsabilitatea rezultatelor.

De dezamăgit nu. Dar au fost jucători care nu s-au ridicat la ceea ce ne-am aşteptat noi. Poate din cauza pandemiei, poate că unii călătoresc prea mult, poate că sunt jucători care nu înţeleg scopul lor la echipa naţională. Evident că vor fi schimbări, pentru că atunci când nu sunt rezultate şi nici jocul nu e aşa cum vrei noi, atunci vor fi schimbaţi jucătorii.

Eu sunt foarte sincer în apariţiile publice şi se percepe o imagine greşită. În fotbalul românesc s-a întipărit o imagine că trebuie să fii pevers, să minţi. Nu am fost şi nu voi fi niciodată ăsta. Când vom termina meciurile din Nations League, vom sta de vorbă. După ultimele meciuri eu am urmărit toate partidele naţionalei, începând cu Euro 2016. Mi-am pus şi eu lucruri pe hârtie. Vom discuta toate aceste lucruri de faţă cu Federaţia. Vom vorbi ce avem de îmbunătăţit, unde suferim. În funcţie de aceste discuţii, veţi afla şi decizia. Eu voi fi sincer. Nu o să zic că am făcut cu 10 pase mai mult decât Cosmin, cu 12 mai mult decât Daum. Se analizează numai rezultatul… Din punct de vedere al rezultatului, e clar că nu e niciun progres.

Nu stau să mă gândesc că în contractul meu apare Olimpiada. Dacă noi considerăm că nu mai putem aduce nimic în plus, nu stăm să ne ascundem în spatele unei clauze. Sunt oameni care nu mă cunosc, care discută şi fac afirmaţii despre cum ar face ei probabil, nu cum aş face eu. Nu era meritul meu dacă ne calificam. Am spus asta şi când am fost la tineret, după ce am calificat echipa naţională. Multă lume uită că eu când am venit la tineret eram pe locul 3 şi aveam meciuri cu primele două clasate, Portugalia şi Bosnia. La Euro la fel, toate meciurile s-au jucat cu presiune. Nu ne ascundem în spatele cuvintelor. O puteam face şi atunci când am obţinut acea calificare. Am împărţit succesul cu toată lumea, cu Academia lui Hagi, cu Regula U21, cu jucătorii, familiile, cluburile, toată lumea. Noi nu suntem aşa.” a declarat Rădoi la TelekomSport.