Contestat din mai multe părți, Rădoi răspunde: ”De ce nu putem încerca şi ceva nou?”

Mirel Rădoi, selecționerul echipei naționale, le-a răspuns contestatarilor.

Luna aceasta, ”tricolorii” au ratat calificarea la EURO 2021, turneu organizat și de București, și au pierdut meciurile din Liga Națiunilor, 0-4 cu Norvegia și 0-1 cu Austria.

Rădoi s-a săturat de oamenii din fotbalul românesc care l-au criticat în ultima perioadă din cauza rezultatelor primei reprezentative și le-a răspuns acestora în stilul caracteristic.

“Nu ştim sensul în care a vorbit Lupescu. Eu mă pot gândi în orice sens, nu e nimic personal între mine şi el. Ce ar avea de împărţit cu mine? Ne-am mai întâlnit, ne-am salutat, din punctul meu de vedere nu văd nicio problemă cu Ionuţ Lupescu.

De care experienţă vorbeşte Dorinel Munteanu (n.r l-a acuzat că nu are experienţă ca antrenor)? Ca antrenor sau selecţioner? Eu am doi ani ca selecţioner experienţă. Dacă astea sunt ideile mele, ce să fac…să ascult ce zic zece oameni diferiţi? Când s-a greşit? Când a fost criticat Piţurcă sau când este regretat acum? Că nu am văzut pe nimeni să-şi ceară scuze în faţa lui pentru ce s-a spus la acea vreme. De unde ştim noi din prima că nu se poate? A mai încercat cineva să facă pressing cu 6-7 jucători în jumătatea adversă?

Noi nu mai avem Răducioiu, nu mai avem Hagi, nu mai avem Ilie Dumitrescu. Nu pot să stau să mă apăr aproape de poartă, pentru că vom primi gol. Poate că în momentul de faţă nu reuşim nimic la nivel de rezultate, dar peste 2-3 ani pot să apară cu cineva care nu trebuie să o mai ia de la zero.

De ce nu putem încerca şi ceva nou? Acum câteva luni, voi aţi spus că Liga Naţiunilor nu este o competiţie importantă. Acum veniţi şi spuneţi că este importantă. Înainte să stabilească Federaţia ceva îmi stabilesc eu ca antrenor. Le-am zis că este importantă, firesc.” a declarat selecționerul României pentru TelekomSport.