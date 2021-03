Prima reacție a lui Toni Petrea, după victoria cu Gaz Metan Mediaș: „N-am avut luciditatea necesară în atac!”

„Roș-albaștrii” s-au impus la limită pe teren propriu în fața celor de la Gaz Metan Mediaș, scor 1-0, în runda cu numărul 26 din Liga 1!

Formația lui Toni Petrea a obținut victoria în extremis contra medieșenilor, grație unei reușite de golgheterul Florin Tănase în ultimele minute ale partidei. În urma acestui rezultat, FCSB rămâne liderul Ligii 1, cu 57 de puncte acumulate în cele 26 de meciuri disputate. „Roș-albaștrii” sunt la egalitate de puncte cu CFR Cluj, dar au un golaveraj mai bun.

Imediat după finalul partidei contra medieșenilor, antrenorul bucureștenilor, Toni Petrea, a analizat evoluția elevilor săi și a recunoscut că echipei sale i-a fost foarte greu să își impună jocul în această seară. Ulterior, tehnicianul în vârstă de 45 de ani a vorbit și despre situația croatului Ante Vukusic, atacant care nu a găsit nici în această partidă drumul spre gol.

„N-am reușit să creem foarte multe situații de gol, adversarii s-au închis foarte bine, au fost agresivi și foarte periculoși pe contraatac. Jucătorii n-au avut o mobilitate foarte bună în jumătatea adversă, poate din cauza asta au lipsit ocaziile. N-am avut luciditatea necesară în atac.

Oaidă avea și cartonaș galben, ne gândeam să aducem un plus ofensiv prin introducerea unui atacant. Nici n-am vrut să riscăm și să jucăm în zece, Oaidă mai făcuse un fault. Toată lumea are așteptări mari de la el, nu este așa ușor să se integreze în echipă. Are nevoie de timp, dar eu sunt mulțumit de randamentul lui, de dăruirea din teren.

Este adevărat că n-a avut realizări, dar eu sunt mulțumit de atitudinea lui. El a venit pe parcurs, nu avea pregătire fizică, mai are nevoie de timp până să joace un meci complet. Cred că echipele se închid mult mai bine acum împotriva noastră. Ne bazăm mult pe Tănase, sper ca și ceilalți jucători să se ridice la nivelul pe care ni-l dorim”, a spus Toni Petrea, la finalul partidei cu Gaz Metan Mediaș.