Miron nu dezarmează după evoluția slabă a FCSB-ului: „Vrem să câștigăm campionatul și nu ne gândim la altceva!”

„Roș-albaștrii” s-au impus la limită pe teren propriu în fața celor de la Gaz Metan Mediaș, scor 1-0, în runda cu numărul 26 din Liga 1!

Formația lui Toni Petrea a obținut victoria în extremis contra medieșenilor, grație unei reușite de golgheterul Florin Tănase în ultimele minute ale partidei. În urma acestui rezultat, FCSB rămâne liderul Ligii 1, cu 57 de puncte acumulate în cele 26 de meciuri disputate. „Roș-albaștrii” sunt la egalitate de puncte cu CFR Cluj, dar au un golaveraj mai bun.

După meci, fundașul bucureștenilor, Andrei Miron, a vorbit despre duelul contra lui Gaz Metan și a recunoscut că evoluția echipei sale a fost una sub așteptări. Jucătorul FCSB-ului este de părere că a fost doar un accident prestația din această etapă și s-a declarat fericit în cele din urmă pentru obținerea celor trei puncte puse în joc.

„Este o victorie muncită, astăzi nu cred că am jucat cum o făceam de obicei. Nu ne-am dominat adversarul, nu am avut ocazii de gol și este adevărat că echipa adversă ne-a pus probleme. Într-un final am reușit să marcăm și suntem fericiți că am obținut toate cele trei puncte. Nu am fost concentrați în acest meci, se mai întâmplă și sper să nu se mai repete și să jucăm cum o făceam înainte.

Mă bucură faptul că în ultimele trei meciuri nu am mai primit gol, o să revină și Florinel Coman la forma de dinainte și o să arătăm din ce în ce mai bine. O să jucăm toate meciurile la victorie pentru că vrem să câștigăm campionatul și nu ne gândim la altceva!”, a spus Andrei Miron, la finalul partidei cu Gaz Metan.