Marius Șumudică a confirmat că fostul său club, Kayserispor, s-a înțeles cu Dan Petrescu. Astfel, antrenorul echipei Gaziantep îl va avea rival pe cel poreclit “Bursucul”.

Șumudică a dezvăluit că, inițial, bașkanii lui Kayserispor au vrut să-l readucă pe acesta la gruparea unde sunt legitimați Silviu Lung Jr, Cristi Săpunaru și Denis Alibec. Pentru că Șumudică se află sub contract cu Gaziantep, bașkanii lui Kayserispor i-au cerut referințe despre Dan Petrescu.

„Din câte știu eu, nu mai sunt singurul antrenor străin din Turcia. Din ce informații am eu, vorbind cu bașkanul de Kayseri… m-a intrebat, ei au vrut să mă ia pe mine. Există un respect între cluburi. Mi-au făcut o ofertă incredibilă, extraordinar de mare pentru Turcia. Au zis că există respect între cluburi. Am proiectul meu până la vară. Acum două zile m-au sunat să mă întrebe de Petrescu. Nu știam că se rezolvă, în seara asta am aflat.

E realizabilă (n.r. – salvarea de la retrogradare). Ei au transferurile blocate, pe 5 au de plătit o sumă, nu este problemă pentru această doamnă, dispune de banii necesari. Sunt ferm convins că vor face transferuri.

Poate vrea neapărat să lucreze, nu mai are alte oferte. Nu am idee. În momentul de față, dacă eram Petrescu nu veneam la ultima clasată. Asta vă spun sincer. Eu îi doresc baftă, am o impresie foarte bună despre el. Îi va fi dificil, pentru că nu cunoaște campionatul”, a spus Șumudică, la Digi Sport.

Dan Petrescu a dat curs ofertei venite din partea clubului turc Kayserispor, potrivit kyseriilkhaber.com . Acesta a semnat contractul în această seară și va ajunge miercuri în Turcia. Joi va conduce primul antrenament. Petrescu va câștiga 500.000 de euro până la finalul sezonului, dacă va evita retrogradarea.

În acest moment, Kayserispor se află pe ultimul loc în Super Ligă, cu 10 puncte obținute după 15 etape.

Următorul meci al echipei Kayserisor este programat miercuri, în deplasare, cu ocupanta locului 19, Denizlispor.