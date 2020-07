Playout-ul este grija dinamoviştilor! “Nu credeam că se va ajunge aici!”

Eliminarea din semifinalele Cupei României nu i-a afectat atât de tare pe dinamovişti. Chiar dacă a fost un eşec în faţa marii rivale, alb-roşiii recunosc că grijile pentru evitarea retrogradării sunt cele care îi apasă cu adevărat.

Mihai Neicuţescu a bifat în returul cu FCSB primul meci oficial după perioada de recuperare. Mijlocaşul a analizat situaţia echipei sale şi spune că alb-roşiii au tratat serios şi returul cu FCSB, chiar dacă pierduseră cu 0-3 în prima manşă.

„E primul meci oficial din acest an, după o lungă perioadă de recuperare. Mă aşteptam să fie un pic greuţ din cauza ritmului de joc, cred că s-a văzut un pic lipsa de fizic. Noi am încercat să ne facem jocul, să câştigăm. Din păcate nu putem să trecem peste această chestie, cu gol primit în primele minute.

A contat, dar cred că s-a văzut în jocul nostru că am încercat să revenim. Nu am crezut niciodată că o să se ajungă în această situaţie. E prioritar campionatul, asta nu înseamnă că nu am luat şi Cupa în serios” – a declarat Neicuţescu după înfrângerea de pe Arena Naţională.