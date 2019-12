Universitatea Craiova a pierdut derby-ul cu FCSB, scor 0-2, și va încheia anul pe poziția a 4-a în Liga 1.

Dennis Man, minutul 41, și Florinel Coman, minutul 45, au marcat pentru vicecampioană. Florin Tănase a ratat o lovitură de la 11 metri în al treilea minut al prelungirilor din prima repriză.

Victor Pițurcă este dezamăgit de elevii săi și de greșelile din defensivă. Tehnicianul oltenilor a anunțat că va avea o discuție cu Mihai Rotaru, iar Universitatea Craiova va fi schimbată în 2020.

”Din păcate, au fost greșeli. Golul lui Man a fost unul frumos. Meciurile se câștigă pe greșelile adversarului. Așa s-a întâmplat și astăzi. Nu e o noutate. Jucăm în România, nu mai e cum a fost în alte vremuri.

Sunt foarte multe înfrângeri de când am venit. Nu am imprimat un stil de joc adecvat. Nu e un regret. Am pierdut puncte pentru că nu am marcat goluri. Sistemul ofensiv nu și-a făcut datoria. Vom vedea ce vom schimba. Voi avea o discuție cu patronul” a declarat Victor Pițurcă.