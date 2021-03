PCH, alături de Gigi Mulțescu în ziua meciului cu Poli Iași: ”Băieții din teren sunt obligați să mănânce pământul”

În meciul de astăzi, de la ora 21:30, Poli Iași-Dinamo, Gigi Mulțescu va debuta în noul mandat pe banca tehnică a lui Dinamo.

Cel poreclit ”SMURD”-ul este văzut ca un adevărat salvator al ”câinilor” și va încerca să scoată clubul din Ștefan cel Mare din zona fierbinte a clasamentului din Liga 1. Acesta l-a înlocuit pe Jerry Gane, care a fost dat afară din cauza situației tensionate din cadrul clubului pe care l-a lăsat pe locul 14.

Înaintea debutului din Copou, în meciul cu ultima clasată din Liga 1, Peluza Cătălin Hîldan a dat drumul unui mesaj războinic pentru jucătorii și suporterii lui Dinamo. Aceștia trebuie să-și dea viața pe teren pentru cel care a anunțat că se află la ultimul mandat din cariera sa.

„Am pus acest titlu pentru că vrem să rămână, cumva, între noi, câinii, încercăm să nu o citească nici presa, nimeni, doar noi! Suntem toți în asta, jucători, angajați, ultrași, suporteri pasionați sau doar simpatizanți mai de la distanță ai lui Dinamo, deopotrivă! E doar lupta noastră!

Lucru pentru care îi mulțumim, Dinamo traversează vremuri tulburi și avea mare nevoie de el! Mulțescu a continuat cu o destăinuire teribilă. «Îmi doresc un ultim contract și apoi să mă retrag! Ca un contract, așa, de ADIO.» Am înțeles cu toții, da!? Băieții din teren sunt obligați să mănânce pământul și noi suporterii suntem obligați să ne facem negreșit partea. E obligația morală a tuturor câinilor! Ultimul contract al legendei noastre trebuie să iasă perfect.

Astăzi debutează pe bancă, într-un nou mandat, legenda Gigi Mulțescu! Ajuns la 69 de ani, în plină pandemie, când seniorii noștri ar trebui să se protejeze, nea Gigi a ieșit la bătaie. Motivul!? «Mi s-a propus o formulă și am acceptat-o pentru că e spre binele lui Dinamo și DDB să își atingă obiectivul. Am făcut și eu ce am putut. Mi-am prelungit contractul până în vară», a dezvăluit nea Gigi în Fanatik.

Nu, pentru ca acel “ultim contract” să iasă perfect, e nevoie ca Mister să simtă că toată familia Dinamo îl sprijină. Să simtă în fiecare secundă că toți dinamoviștii suntem în spatele lui! Firav, fizic, așa cum este, cu vocea uneori tremurândă, chiar cu emoții, după cum dezvăluia într-un alt interviu, chiar ieri, Seniorul e tobă de fotbal! Gigi Mulțescu știe jocul, îl simte și îi înțelege pe jucători.

Toate trupele antrenate de omul ăsta au jucat frumos, ofensiv și curajos! Cum altfel putea să salveze atâtea echipe, încât a fost supranumit SMURD!? Așa va juca și Dinamo, din nou!”, se arată în mesajul de ”luptă” lansat de Peluza Cătălin Hîldan cu ocazia debutului lui Gigi Mulțescu în al 5-lea său mandat pe banca lui Dinamo.