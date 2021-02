Paul Anton, după „masacrul” din „Ștefan Cel Mare”: „Ne e rușine! Nu am arătat ca o echipă”

Dinamo a suferit cel mai drastic eşec din acest sezon, odată cu înfrângerea din meciul cu cu Viitorul, scor 0-5, în primul meci al etapei a 25-a a Ligii 1.

Golurile partidei din Ștefan Cel Mare au fost marcate de Jo Santos (4), George Ganea (16 – penalty), Andrei Ciobanu (44, 81) și Juvhel Tsoumou (79).

Paul Anton, căpitanul „câinilor” a declarat după umilința suferită cu FC Viitorul că totul a plecat de la atitudinea și concentrarea care în meciul cu echipa pregătită de Mircea Rednic, a lăsat de dorit și asta i-a costat.

„Ne simțim foarte rău, ne e rușine, asta e, nu am am prea multe cuvinte. Din păcate, nu am arătat ca o echipă, nici în atac, nici în apărare. În fotbal sunt, din păcate și astfel de momente, dar nu suntem o echipă. Nu stiu de ce.

Nu mai suntem echipa aia compactă, nu mai reușim să respectăm ce vorbim la antrenamente și asta se vede la teren. Am discutat între noi, am mai vorbit anumite lucruri.

Singurul lucru pe care pot să vi-l spun este că totul pleacă de la atitudine, concentrare, pentru că, la nivelul ăsta, dacă nu ai atitudinea potrivită și nivelul maxim de concentrare, se vede și asta ne costă. Asta facem în ultimele meciuri, cadouri. Și suferim. Am făcut multe greșeli mult sub nivelul Ligii 1″ a declarat Paul Anton la Digi Sport

În urma acestui rezultat Dinamo este pe locul 13 în Liga 1 cu 26 de puncte după 25 de etape scurse din actualul sezon.