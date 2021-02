Jerry Gane, după cel mai drastic eşec din acest sezon al lui Dinamo: „Să ne fie ruşine la toţi. Un meci de coşmar”

Dinamo a suferit cel mai drastic eşec din acest sezon, odată cu înfrângerea din meciul cu cu Viitorul, scor 0-5, în primul meci al etapei a 25-a a Ligii 1.

La finalul meciului disputat vineri seara, antrenorul lui Dinamo, Jerry Gane, a spus că nu se gândeşte la demisie.

Dinamo a pierdut cu 5-0 contra Viitorului, în Ştefan cel Mare, ce mai dură înfrângere a „câinilor” pe teren propriu din 1986 încoace.

Ionel Gane a tras concluziile partidei la final, la Telekom Sport, şi a vorbit şi despre faptul că Dinamo n-a mai marcat de 530 de minute.

„Ar trebui să ne fie ruşine la toţi, pentru că a fost un meci de coşmar. Am făcut greşeli foarte mari, am început meciul foarte prost, greşeli individuale.

Când deja scorul e 3-0 la pauză, e greu să revii în joc şi am avut aşa, o răbufnire de orgoliu în a doua repriză, la început, în care am pus puţină presiune, dar pe final am cedat din nou. E un meci de coşmar, e un meci de uitat şi o să vedem.

Ofensiv, punem puţine probleme, dar şi pe defensiv stăm prost, ăsta e adevărul. E un moment delicat, poate cel mai prost de când sunt aici, venim după 5 meciui în care am luat decât un singur punct.

E o umilinţă, dar până la urmă, e fotbal, trebuie să înţelegem. V-am spus că ar trebui să ne fie ruşine la toţi, pentru că, le-am spus şi lor în vestiar, am fost mai uniţi şi am fost mai echipă atunci când au fost probleme mai mari, în noiembrie şi în decembrie, iar acum, când lucrurile sunt mai liniştite şi suporterii au făcut eforturi fantastice, nu am arătat bine deloc. Până la urmă, nu eu decid, o să avem o discuţie şi… Eu am spus că rămân atât timp cât se poate.

Suferim mult la acest capitol, nu reuşim să dăm gol, puţine ocazii şi cu toate acestea, primim şi nişte goluri, mai ales pe început de meci. Sunt greşeli individuale, care nu ar trebui să se întâmple„, a spus Jerry Gane, la Telekom Sport.

În urma acestui rezultat, Viitorul a urcat pe locul 10, cu 28 de puncte, la egalitate cu Astra și Gaz Metan. Jucătorii pregătiți de Mircea Rednic au însă un meci mai puțin disputat, restanța cu Poli Iași. De partea cealaltă, Dinamo ocupă locul 13, cu 26 de puncte.