Patronul lui Sepsi a speriat ,,câinii”! ,,Ursul şi-a arătat colţii azi”

Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi, a comentat victoria echipe sale din meciul cu Dinamo, scor 2-0.

După meciul câştigat în etapa a opta, finanţatorul covăsnenilor a fost ironic la adresa dinamoviştilor. Chiar dacă i-a înţepat pe ,,câini”, Dioszegi crede că faţa lui Dinamo va arăta total diferit peste o lună de zile.

„Sentimentul este de vis. Aşa spunem noi, secuii, că ursul nu doarme. Nici în octombrie şi, sperăm noi, nici în ianuarie. Ursul este un animal periculos şi astăzi şi-a arătat colţii. Am jucat foarte bine, vreau să felicit echipa. A jucat extraordinar de bine.

Dinamo are jucători de valoare, dar încă nu are echipă. Sunt 100% că peste o lună, o lună şi jumătate, altfel o să arate Dinamo. Dar eu cred că noi am fost astăzi senzaţionali. Am avut cel puţin 5-6 ocazii clare de gol. Cred că meritam victoria cu prisosinţă”, a declarat Laszlo Dioszegi, potrivit Telekom Sport.

Patronul lui Sepsi mai spune că victoria din meciul de aseară este cea mai frumoasă a echipei de când se află în prima ligă. Dioszegi mai punctează faptul că echipa din Sfântu Gheorghe merită să se afle printre primele şase clasate din Liga 1.

„La noi, salariile sunt sub 10.000. Eu consider că un salariu de 8.000 e un salariu normal în România, în prima ligă. Cred că a fost cea mai frumoasă victorie de când suntem în prima ligă.

E prematur să vorbim de playoff. Dar eu consider că dacă rămâne unitatea grupului şi dacă nu o să intervină , Doamne fereşte, îmbolnăviri cu Covid sau accidentări, eu cred că merităm să fim între primele şase. Nu am făcut nimic dacă deja începem să vindem jucători”, a mai spus patronul lui Sepsi.

După victoria cu Dinamo, scor 2-0, echipa din Sfântu Gheorghe a urcat până pe locul al treilea în clasament. 15 puncte au strâns covăsnenii după opt meciuri disputate în noul sezon de Liga 1.