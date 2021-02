O fostă mare sportivă din România anunță: “Eu nu mă vaccinez COVID-19 pentru că nu am încredere!”

Pandemia de coronavirus a schimbat radical viața tuturor la nivel mondial, iar apariția vaccinului a fost privită ca o mare speranță de unii și cu pesimism de alții!

În România, numărul persoanelor vaccinate împotriva COVID-19 este într-o continuă creștere, ajungând undeva la 39.000, dintre care 93 de cazuri au avut efecte adverse. Din momentul apariției acestor seruri care au ca scop prevenirea infectării cu coronavirus, în țara noastră oamenii s-au împărțit în două tabere, unii promovând procesul de vaccinare, în timp ce alții îl descalifică din start.

Fosta mare gimnastă română, Cătălina Ponor (33 de ani), a vorbit despre vaccinul împotriva COVID-19 și a fost extrem de categorică. Sportiva de aur a României a mărturisit că deocamdată nu ia în calcul să se vaccineze, motivând acest lucru prin lipsa de încredere și teama față de efectele adverse. Ulterior, Cătălina Ponor consideră că fiecare om trebuie să decidă pentru el și cu atât mai mult sportivii, care pot suferi și mai mult din cauza administrării unui astfel de ser.

“Când a început nebunia asta cu pandemia eram și eu destul de speriată. Cumva ni se inducea…și ni se induce în continuare această frică de virus, mai ales la televizor. Eram mult mai izolată decât acum și chiar îmi era frică să ies. Mi-a fost frică să îmi scot și cățelușa la plimbare! Acum, că am casă la curte e altceva. E mult mai relaxant. Apoi, am început să îmi dau seama că e doar o gripă puțin mai virală și mai agresivă, dar am purtat tot timpul mască.

Eu nu mă vaccinez momentan. Nu am încredere și ți-o spun cu toată sinceritatea! Mi se pare, în primul rând, că s-a obținut prea repede și, în al doilea rând, nu știm care sunt reacțiile adverse ale acestui vaccin. Se dau doar presupuneri și e bine să ne informăm despre acest vaccin. Mai aștept. Am răbdare!

Poți fi depistat pozitiv din cauza substanțelor pe care le conține vaccinul. Mi se pare firesc ca fiecare om să ia decizia pentru el de a se vaccina sau nu și nu mă refer doar la sportivi. O să se ajungă la presiuni de genul…vrei să mergi la Jocurile Olimpice, te vaccinezi, ești obligat.

Nu! Lasă sportivul, sau doctorul sportivului, să decidă el, pentru că, Doamne ferește, există o substanță prin care poți fi testat pozitiv. Ce faci? Pui munca sportivului în pericol, iar asta nu poate fi normal. Noi am avut probleme mari de la un Nurofen. Poate să fie o problemă acest vaccin. Am auzi că unii au murit de la acest vaccin. Nu poți ști ce se întâmplă.

Am auzit de mulți oameni care au avut reacții adverse. Sportivii paralimpici la fel, au o anumită condiție medicală și la ei chiar pot apărea complicații și mai grave din cauza vaccinului!”, a spus Cătălina Ponor, potrivit Fanatik.