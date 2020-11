Noi detalii incredibile despre blaturile din Liga a 2-a! ,,Să-i scuture bine pe vinovaţi”

Fotbalul din România continuă să surprindă pe zi ce trece, mai ales atunci când vine vorba de aspecte negative.

Sărăcia şi problemele cu care se confruntă echipele din România îi împinge pe jucători să recurgă la metode ilegale de a câştiga bani de pe urma meciurilor pe care le dispută.

Detalii incredibile au ieşit la iveală despre blaturile din România. Antrenorul Alin Pânzaru este cel care a denunţat asemenea metode în anul 2017, pe când era antrenor principal la Braăila. Acesta spune că jucătorii au recurs la această medotă, de a trânti meciuri, pentru a câştiga bani la pariuri.

Antrenorul rememorează episoadele în care Roşu şi Iosofache voiau să convingă colegi de la echipă pentru a truca anumite meciuri. Sezonul 2017-2018 e campionatul în care Pânzaru a spus public că jucătorii săi de la Brăila au trucat partide.

,,La vremea respectivă, am dat declarații la Poliție, la Comisia de Integritate FRF, dar știți cum e în România, lucrurile se urnesc mai greu. Toată lumea ne înjura atunci și noi nu știam exact ce se întâmplă, deși, la nivel de bănuială, existau niște lucruri dubioase. Bine ar fi să se tragă linie și să-i scuture bine pe vinovați!”, a spus antrenorul pentru gsp.ro.

Pânzaru a povestit un episod în care a aflat ce au putut să facă unii jucători din echipa pe care o antrena.

,,Am izbuncit după înfrângerea de la Satu Mare, când mi s-a confirmat din rândul jucătorilor că suspiciunile noastre se adeveresc. Am condus cu 2-1 la pauză, am pierdut cu 3-2, iar câțiva jucători corecți ne-au spus că i-a abordat Roșu să trântească partida. Am aflat abia când am ajuns acasă că altfel îi trimiteam pe jos la Brăila, îi călcam în picioare. Ușor, ușor, s-au făcut și alte legături, au dat și ei declarații, cred că s-a ajuns și la informații noi.”

Antrenorul mai spune cum i-a convins pe jucători să întoarcă un meci cu Metaloglobus, în care erau conduşi la pauză, după un joc lamentabil. Pânzaru mai declară că a fost avertizat de cineva că înaintea acestui meci s-a pariat masiv pe victoria celor de la Metaloglobus.

,,Am întors după pauză acel meci, am câștigat cu 2-1, dar în pauză a existat într-adevăr un episod mai dur. I-am strâns pe toți și le-am zis la plesneală că e în derulare o anchetă mare și, dacă nu batem, unii vor pleca de la stadion cu duba. Paradoxul e că golul victoriei l-a marcat chiar Roșu din penalty. Își luaseră însă bani de la cămătari, ăia și pariaseră sute de milioane pe rezultatul dorit, aveau datorii la ei și unul era și prin tribună, probabil liniștit. Știu eu ce s-o fi întâmplat de a marcat atunci? Poate a înscris de frică, a luat bani de la cămătari și ăia îl presau să piardă, dar o fi pariat separat pe victoria Brăilei, Dumnezeu știe!”

M-a avertizat cineva că s-a pariat masiv pe 2 solist. Și i-am zis: “Eu ce să fac, frate? Sunt Poliție, sunt SRI să-i arestez, să văd despre ce e vorba?”. Dar când am văzut că lucrurile merg exact în direcția intuită, am avut acea reacție de la pauză, care probabil i-a speriat pe cei implicați din echipă”, a declarat Pânzaru pentru gsp.ro

Antrenorul este mulţumit că acum lucrurile ies la iveală

,,Eu am încercat să mă eliberez din momentul în care am aflat și am făcut publice toate lucrurile. Am avut atunci destule reproșuri vizavi de modul în care am procedat. Dar ce ar fi trebuit să fac? Să bag mizeria sub preș și să spun că e curat? Că așa se cam obișnuiește în țara asta, din păcate! De ce să răspund eu? Să răspundă cine-a greșit și cine s-a pretat la nenorociri! Și-așa mi s-a pus o pecete atunci că eu, ca antrenor, aș fi fost direct implicat. Am picat nasol tot staff-ul, eram arătați cu degetul. Dar uite că lucrurile se limpezesc”, a mai spus antrenorul pentru sursa citată.

Acum, Alin Pânzaru este antrenor secund la UTA Arad.