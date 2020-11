Daniel Pancu ştie de ce Rapid nu are nicio şansă la promovare: ,,Mulţi nu cred ce spun”

Daniel Pancu, fost antrenor la Rapid şi actual la Politehnica Iaşi, a identificat motivul pentru giuleştenii nu pot promova în Liga 1.

După ce a ratat promovarea sezonul trecut, echipa din Giuleşti nu o duce mai bine nici acum. Clubul condus de Angelescu nu se află nici măcar în primele şase clasate din Liga a 2-a.

Pancu spune că pricipala problemă de la Rapid o reprezintă baza de pregătire. Antrenorul mai declară că şi-a primit o parte din banii pe care îi mai avea de luat de la Rapid, dar spune că nu a mai discutat cu nimeni de la club.

,,De la Rapid mi-am primit restanţele, chiar dacă a fost o mică întârziere, dar am primit banii doar pentru ce am lucrat. Nu am mai discutat cu nimeni de acolo. Meciuri am mai văzut doar două sau trei. Au avut şi meciuri reuşite, au avut jucători infectaţi.

Mulţi nu cred ce spun, dar principalul motiv pentru care Rapid nu se ridică la nivelul aşteptat e nivelul de pregătitre, baza de la Rapid. Condiţiile de antrenament nu sunt pentru o echipă care se gândeşte la promovare“, a spus Pancu pentru Telekomsport.

Fără Daniel Pancu, Rapid Bucureşti speră în continuare la promovare, deşi se află pe locul 14 în acest moment. Giuleştenii au adunat 13 puncte din 9 jocuri disputate.