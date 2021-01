Mesajul lui Șumudică în prima zi a anului 2021: “Vreau să mă întorc acasă și să câștig titlul de campion!”

Tehnicianul român în vârstă de 49 de ani este pe val în aceste momente, după un parcurs incredibil cu formația turcă Gaziantep!

Marius Șumudică a fost desemnat cel mai bun antrenor din campionatul Turciei, o distincție pe deplin meritată, datorită rezultatelor formidabile din actualul sezon cu echipa sa. Gaziantep este pe podium în acest moment în Superliga și nu a mai pierdut de 15 meciuri în toate competițiile.

În ciuda performanțelor uriașe obținute în străinătate, Șumudică nu renunță la visul de a se reîntoarce acasă, să antreneze echipa sa de suflet. Tehnicianul a postat pe contul său de Facebook un filmuleț prin care transmite un mesaj emoționant suflării rapidiste și a ținut să îi asigure pe fani că în viitor va reveni în Giulești pentru a câștiga campionatul.

“Doresc tuturor rapidiștilor un an bun, un an prolific, un an care să le aducă promovarea, să se bucure de noua arenă, Giuleștiul rămâne Giulești, inima mea bate pentru Rapid și n-am putut să trec peste această noapte fără a trimite un mesaj către toți rapidiști. Vă iubesc, sunteți în sufletul meu. Sunt unul dintre voi, nu vă voi trăda niciodată!

Printre alte dorințe profesionale, care doresc să mi se împlinească, eu activând în Turcia, știți foarte bine, o mare dorință de-a mea este ca Rapidul să promoveze, să mă întorc acasă și să cîștig titlul de campion cu Rapid. Vă promit că va sosi această zi! Vă iubesc și vă doresc sănătate și numai bine!”, a fost mesajul transmis de Șumudică prin intermediul filmulețului de pe rețelele de socializare.

Românul a mărturisit zilele trecute că este extrem de iubit de către fanii celor de la Gaziantep, iar autoritățile locale deja l-ar fi contactat pe acesta în vederea obținerii de cetățenie turcă. Șumudică a spus că acest lucru reprezintă o mândrie, iar faptul că este atât de iubit nu poate decât să îl bucure.