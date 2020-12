Măsura prin care poate fi salvată Dinamo! ,,ANAF să facă ordine în toate prostiile de acolo”

Deşi începe să-şi revină pe plan sportiv, Dinamo are în continuare mari probleme financiare, după ce acţionarii spanioli nu au mai adus niciun ban la club.

Fostele glorii ale lui Dinamo au foste prezente la o întâlnire cu premierul Ludovic Orban în ceea ce priveşte viitorul clubului din Ştefan cel Mare. La întrunire a participat şi Florin Prunea care susţine că problema stadionului s-a rezolvat, însă problemele financiare sunt cele care o pot duce pe Dinamo aproape de dispariţie.

Fostul portar spune că o primă soluţie pentru a vedea care este starea exactă a clubului este să se facă un audit, pentru a vedea care sunt adevăratele probleme şi datorii.

,,Prim-ministrul nu are cum să intervină. Noi trebuie să ne facem ordine în ograda proprie. Eu așa văd lucrurile. Nu știu cine mai conduce clubul ăsta. Eu cred că trebuie ieșit cu suporterii, să se facă un audit, dar asta e mult spus. Trebuie să vedem unde suntem din punct de vedere financiar. Am văzut că pleacă antrenorii, jucătorii, deci trebuie procedat la reziliarea contractelor celor care nu vor să rămână la Dinamo în condițiile în care se permite la momentul acesta.

Domnul Ion Marin, domnul Augustin, noi toți am discutat asta. Nu este simplu, dar Dinamo va avea probleme mari dacă, în cel mai scurt timp, nu va rezolva problemele de echipă. Am înțeles că jucătorii au spus aproape toți că nu vor nimic, decât să le dea actele ca să plece. Păi cum e posibil așa ceva? Ei să vrea să plece și nu aibă cu cine să vorbească? Borja Valle are salariu de 30.000, deci economiseai mult. Imaginați-vă că ce se întâmplă dacă se duce la FIFA.”, a spus Florin Prunea pentru Digisport.

Fostul conducător din Ştefan cel Mare crede că ANAF este singura instituţie care poate face ordine în dezastrul de la Dinamo. Prunea mai este de părere că Dinamo ar trebui să se întoarcă şi sub tutela Ministerului de Interne.

,,Eu cred că se impune un control ANAF la Dinamo în scurt timp. Cred că e singura instituție care poate face ordine și curățenie în toate prostiile care au fost făcute acolo în ultimii ani. Statul român are obligația să intervină, pentru că Dinamo este patrimoniu. Iar aici nu vorbim doar de dinamoviști. După aceea, rămân la părerea că echipa trebuie să se întoarcă sub tutela Ministerului de Interne.

Fiecare ne-am spus un punt de vedere despre ceea ce se întâmplă acolo. A luat act de cele spuse, dar el e foarte bine informat. Ministrul de Interne, domnul Vela, spre norocul ăsta, e om de fotbal, a fost președinte de club. Domnul Vela e singurul ministru de interne care a adus Dinamo acasă, pentru că noi, în afară de Săftica, nu mai aveam nimic. Acum echipa mare face antrenamente când vrea la Dinamo, centrul de copii și juniori e la Dinamo, deci e o schimbare fundamentală.

Aici e vorba de o societate comercială privată în care cei de acolo trebuie să-și facă ordine în propria ogradă și premierul a spus că nu poate să intervină acolo.”, a mai spus Prunea pentru sursa citată.

Dinamo trece prin cea mai grea perioadă din istoria clubului. Noii acţionari spanioli nu au mai trimis un ban în conturile echipei de mai bine de trei luni de zile, iar acest lucru a avut şi urmări.

Cosmin Contra, Reyes, Borja Valle şi Isma Lopez au plecat deja de la club pentru că au fost păcăliţi şi nu şi-au primit niciun salariu de când au ajuns în Ştefan cel Mare.