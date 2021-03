LPF anunţă când ar putea reveni suporterii pe stadioanele din Liga 1: ,,Vom propune aplicaţia asta Ministerului Sănătăţii şi IGSU”

Astăzi a avut loc o întrunire la Liga Profesionistă de Fotbal, unde au fost dezbătute cele mai importante subiecte din fotbalul românesc.

După ce s-a încheiat şedinţa cu reprezentanţii cluburilor din Liga 1, o conferinţă de presă a fost susţinută de reprezentanţii Ligii 1.

Justin Ştefan, secretarul general al LPF, a vorbit pe lângă introducerea sistemului VAR şi despre când ar putea reveni spectatorii în tribune, la meciurile din Liga 1. Acesta spune că i se va propune Ministerului Sănătăţii un scenariu prin care fanii fotbalului să se întoarcă pe stadioane în luna aprilie a acestui an.

,,Legat de spectatori, astăzi am avut o prezentare din partea unei firme care a lucrat cu NBA şi cu NFL, pentru revenirea suporterilor pe stadioane. Acea aplicaţie strânge date, monitorizează tot ce se întâmplă în zona de public, cât şi zona de cluburi, pentru a se asigura că sunt respectate regulile medicale. Cu aplicaţia asta, cu scenariul pe care lucrează autorităţile pentru Euro 2021, vom propune Ministerului Sănătăţii şi IGSU ca cu începere din play off – play out, respectiv luna aprilie, având la bază şi datele pe care le vom colecta şi pe care le vor furniza pentru a se asigura că sunt respectate regulile, să ne permită revenirea suporterilor pe stadioane.

Eu cred că este un exerciţiu bun şi pentru autorităţi, să vedem ce nu funcţionează acolo, pentru a servi cât mai bine interesele Euro. Dacă acceptăm să avem spectatori din alte ţări pentru Euro, lăsaţi-mă să fiu convins că indiferent de persoanele de care vorbim, se vor gândi şi vor acorda prioritate intereselor fanilor români. Această aplicaţie are capacitatea de a furniza servicii de testare la faţa locului. Poate măsura distanţa dintre spectatori, pentru a vedea daca există risc epidemiologic. Vom discuta cu autorităţile. Avem capacitatea de a identifica sponsori care să susţină furnizarea acestui serviciu pentru Liga 1. Platforma nu va servi doar intereselor LPF, ci şi altor federaţii.”, a declarat Justin Ştefan, după întrunirea de azi a LPF.