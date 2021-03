Lovit în cap cu piciorul, portarul Craiovei are primele impresii: ”Nu este ușor să îți vezi copilul plin de sânge”

Concordia Chiajna și U Craiova 1948 SA au încheiat la egalitate, 0-0, partida din etapa a 17-a a Ligii a 2-a. Meciul a fost presărat de un incident.

În minutul 64, portarul oaspeților, Robert Popa, a fost lovit cu piciorul în cap de jucătorul gazdelor, Gabriel Deac, în timp ce ieșise să-l blocheze.

Tânărul portar s-a ales cu arcada spartă, și în ciuda faptului că a vrut să continue partida, nu a mai putut sta pe propriile picioare, iar antrenorul Ovidiu Stângă l-a schimbat.

”Vreau să le mulțumesc din start tuturor suporterilor Științei pentru mesajele de încurajare. Vreau să îmi liniștesc și părinții pentru că după ce m-au văzut la televizor cu arcada plină de sânge s-au îngrijorat foarte tare și au încercat să dea cât mai repede de mine. Nu este ușor să îți vezi copilul plin de sânge.

Nu în ultimul rând vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor din stafful Științei pentru tot ce au făcut pentru mine. Și celor din staff-ul tehnic, cel medical, dar și celor din conducere. Am ajuns la Craiova pe la ora 1 noaptea.

Am fost dus la spital. Iar acolo au fost cu mine kinetoterapeutul nostru Liviu, încă o persoană de la noi, dar a venit și directorul nostru sportiv Robert Săceanu. Le mulțumesc frumos pentru tot. Pentru mine este o mare onoare că apăr poarta în care s-a aflat la Universitatea Craiova și Cristi Neamțu, iar eu sunt sigur că dacă Cristi se afla în poarta Universității tot ca mine ar fi făcut. Nici el nu l-ar fi lăsat pe Deac să treacă”, a fost declarația oferită de goalkeeper-ul Craiovei, Robert Popa, despre acest episod, conform Ediție.

Robert Popa a comparat accidentarea sa cu cea pe care a avut-o un alt portar tânăr al Craiovei, Cristi Neamțu. În timpul unui cantonament defășurat în Cipru, portarul de doar 21 ani a fost lovit mortal de un coechipier cu piciorul în cap.

”Ăsta este riscul meseriei noastre, iar eu m-am gândit doar să îl opresc pe Deac să nu marcheze. Îmi doresc din tot sufletul ca FC Universitatea Craiova să promoveze. Eu am vrut să continui partida cu Concordia și cu arcada spartă, dar când m-am ridicat de pe gazon am făcut comoție și am amețit. Sunt convins că suporterii s-au gândit la accidentarea lui Cristi Neamțu, dar medicii mi-au spus că eu am avut noroc la lovitura pe care am primit-o în arcadă.

Se putea întâmpla și mai grav, dar Dumnezeu a fost cu mine. M-au cusut și la arcadă și m-am ales cu cinci copci. O să urmeze o perioadă de recuperare și totul depinde doar de mine. Trebuie să văd când vor câdea ațele. Însă, vă spun sincer că îmi doresc să apăr cu Mioveni. Este primul nostru meci pe acest stadion, iar patronul nostru face sacrificii foarte mari pentru noi ca să jucăm pe această arenă. Trebuie să ducem FC Universitatea Craiova în Liga 1”, a spus pentru Ediție, Robert Popa, portarul care va împlini 18 ani pe data de 5 martie.