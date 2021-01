Liviu Ciobotariu, înţepături către Ruben Albes: ,,Sunt lucruri care trebuie luate de la zero”

Meciul dintre FC Hermannstadt şi CFR Cluj, din etapa a 18-a a Ligii 1, disputat la Mediaş, s-a terminat cu scorul de 3-1 pentru oaspeţi.

Golurile partidei au fost marcate de Romario Pires în minutul 33 pentru Hermannstadt, respectiv Alex Chipciu în minutul 37, Gabriel Debeljuh în minutul 51 şi Mario Rondon în minutul 81 pentru CFR Cluj.

Liviu Ciobotariu, antrenorul celor de la Hermannstadt, a vorbit la finalul celor 90 de minute de prestaţia elevilor săi din teren. Acesta a fost nemulţumit de cum s-au prezentat fizic jucătorii săi şi spune că unele lucruri trebuie luate de la zero la Sibiu.

,,Au fost două reprize diferite. În prima am arătat mai bine, am fost organizați. Am încercat să-i surprindem pe contraatac, am marcat. Apoi, din păcate, am primit rapid un gol, care ne-a luat puțin moralul. Îi felicit pe cei de la CFR, au câștigat meritat. Noi nu ne-am ridicat la ritmul dorit de mine. Suntem la început de drum, trebuie să ne regrupăm, să vedem ce e de făcut în continuare. Azi s-a putut doar atât, deși eu doream mai mult de la acest meci.

Trebuie să arătăm mai bine la jocul cu Chindia, avem mare nevoie de puncte. Nu știu dacă programarea asta a jocurilor a fost echilibrată. Noi am jucat azi, vom evolua iar joi. Chindia însă a jucat vineri, va avea trei zile în plus de pauză. Nu mi se pare corectă programarea. Dar vom încerca să ne revenim fizic și din punct de vedere al moralului. Vrem să câștigăm cu Chindia.

N-am ce să le reproșez jucătorilor din punct de vedere al atitudinii. Și-au dorit, au alergat atât cât au putut. N-am ce să le reproșez. Fizic n-au stat bine. Mi-am asumat însă responsabilitatea, am venit în plin campionat. Sunt lucruri care trebuie luate de la zero. Trebuie să ieșim din situația asta. Am fost uneori lenți în construcție, poate și din cauza pregătirii fizice. Timpul însă nu e aliatul nostru. E greu să mai aducem jucători acum, avem mulți străini, lista e plină. Ar trebui să eliberăm locuri. Așa, am avea nevoie de fotbaliști, dar în momentul de față încercăm să ne descurcăm cu ce avem. Sincer, de majoritatea jucătorilor sunt mulțumit.”, a declarat Liviu Ciobotariu la finalul jocului cu CFR Cluj.

După acest meci, FC Hermannstadt se află pe locul 14 în Liga 1, cu 16 puncte acumulate din cele 18 jocuri disputate până acum.

De cealaltă parte, în urma acestui succes, CFR Cluj se apropie din nou de liderul FCSB, având 40 de puncte adunate din 18 etape scurse în acest campionat.