Jucătorii olteni au găsit scuză după remiza cu Voluntari! ,,Terenul era ca o baltă”

Meciul dintre FC Voluntari şi Universitatea Craiova, din etapa a 19-a Ligii 1, disputat pe stadionul ,,Anghel Iordănescu”, s-a terminat cu scorul de 1-1.

Golurile partidei au fost marcate de Viktor Angelov în minutul 10 pentru Voluntari, iar pentru olteni a marcat Andrei Ivan în minutul 25.

Andrei Ivan, atacantul oltenilor, a vorbit la finalul celor 90 de minute şi spune că le-a lipsit şi norocul în meciurile pe care nu au reuşit să le câştige în ultima perioadă.

,,A fost foarte greu, din păcate nu am câştigat, este al 5 lea egal la rând şi nu ne avantajează deloc, trebuia să câştigăm. Nu cred că este un blocaj, nu am avut în multe meciuri nici noroc.

Azi ne-am dominat adversarul, am avut ocazia să înscriem şi în prima repriză să conducem meciul, dar nu a fost să fie. Eram puţin demoralizat pentru că şi meciul trecut cu Viitorul am ratat într-o poziţie pe care nu o să mai ratez vreodată de acolo. Chiar nu sunt fericit azi, am făcut egal.”, a mai spus Ivan la finalul jocului.

Mirko Pigliacelli a vorbit şi el la finalul jocului şi spune că nu poate numi teren de fotbal suprafaţa pe care s-a disputat partida cu Voluntari.

,,Nu reuşim să facem punctele care ne trebuie. Şi azi trebuia să luăm cele trei puncte, dar nu am reuşit. A fost un teren foarte greu, dar asta e. Trebuie să trecem repede peste perioada asta, că pentru noi nu e bună. Terenul era ca o baltă. Pentru mine nu e un teren de fotbal. Dar nu trebuie să ne băgăm la treaba asta.

Trebuia să câştigăm şi nu e nici vina terenului, nici a vremii. Avem echipă foarte bună şi trebuia să câştigăm. Acum mergem mai departe, nu avem ce să facem. Avem lot bun şi avem timp să recuperăm aceste puncte pe care le-am pierdut în ultimele 4-5 etape. Trebuie doar să avem şi un pic de noroc. Dar suntem împreună, avem un grup unit şi vor veni şi punctele.”, a precizat portarul.

După acest meci, FC Voluntari ocupă locul 14 în Liga 1, cu 16 puncte acumulate în cele 19 jocuri disputate până acum.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova se află pe locul 3 în Liga 1, cu 36 de puncte adunate în cele 19 etape în care au evoluat până la acest moment.