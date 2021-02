Ionel Gane așteaptă revanșa cu FCSB: “Trebuie să ne revanșăm în Cupă”

Dinamo a fost învinsă de FCSB cu 0-1, în Ștefan cel Mare, reprezentând prima înfrângere a alb-roșilor în fața liderului din Liga I, după șase ani.

După meci, Ionel Gane a declarat că elevii săi trebuie să treacă rapid peste înfrângere și vor avea ocazia să-și ia revanșa, în Cupa României.

“Am intrat mai slab în meci, primele 15-20 de minute, am luat și gol, dar am echilibrat apoi jocul și pe finalul primei reprize am avut două ocazii prin Sorescu și Anton, puteam egala. FCSB are jucători foarte buni pe faza de atac, nu e ușor să faci față, dar cu puțin noroc, la ultima fază, chiar dacă eram în 10, puteam să egalăm.

Trebuia să-l atacăm mai repede pe Tănase la gol, să nu-l lăsăm să intre în centru. A contat mult, nu e ușor să intri în joc de la 1-0 pentru adversari. Când FCSB conduce cu 1-0, are jucători rapizi și te poate surprinde pe contraatac.

Trebuie să învățăm din greșelile de la acest meci și să ne revanșăm în Cupă. Nu a fost un meci ușor, mai ales că terenul a fost greu, multe cartonase, agresivitate, nu am ce sa le reproșez jucătorilor la capitolul atitudine.

O luăm de la capăt acum, urmează meciul cu Craiova, după tot cu ei în Cupă, nu avem timp să ne plângem. Trebuie să ne refacem. Ne așteaptă o săptămână de foc“, a declarat Jerry Gane, la finalul jocului, pentru Digi Sport.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Florin Tănase, în minutul 8.

În urma acestei victorii, FCSB a acumulat 48 de puncte și ocupă prima poziție a clasamentului Ligii I. Etapa următoare, roș-albaștrii vor evolua pe teren propriu, cu Academica Clinceni.

De partea cealaltă, Dinamo e pe 9, cu 25 de puncte. Alb-roșii vor evolua, runda următoare, în deplasare, cu Craiova.