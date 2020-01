Sub îndrumarea lui Cahill, Halep a câștigat primul trofeu de Mare Șlem din carieră (Roland Garros 2018) și a etalat cel mai bun joc al ei.

În presezon, Simona Halep și Darren Cahill au pregătit mai multe aspecte ale jocului, în Australia.

Astăzi, antrenorul australian a vorbit despre prietenia puternică pe care o împărtășește cu jucătoarea din România.

"That’s what I’m most proud of, the fight that Simona is showing."@darren_cahill on the friendship on and off the court with @Simona_Halep –> https://t.co/BGss5f6pnG#AusOpen pic.twitter.com/vfoEUcwdgN

