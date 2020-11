Hagi, despre alegerea lui Ruben de la Barrerra: “A avut referințe bune din Spania”

Patronul și fostul tehnician de la FC Viitorul, Gică Hagi (55 ani), a explicat de ce l-a ales pe Ruben de la Barrerra pentru banca constănțenilor.

Gică Hagi a declarat că ar fi mers pe mâna unui antrenor român, dar a primit referințe bune din Spania despre tehnicinul spaniol.

“În ultimele 3 etape, în august, am luat această hotărâre. Am zis că o sa vină și ziua în care mă retrag. Prioritate a fost din țară, apoi de afară, mie îmi place fotbalul spaniol. A venit această recomandare din Spania, mi l-a propus, m-am interesat, referințe bune si am luat decizia să vină, împreuna cu Gică (n.r. Gică Popescu)” a declarat Hagi pentru ProSport.

“Două săptămâni până să vină. Am stat cu el tot august și septembrie aproape zi de zi, am vorbit cu el despre tot ce înseamnă clubul nostru. Avem medie de vârstă mult mai mare, mai multă experiență, am crezut ca e bine să îi pun un lot nu foarte tânăr, să avem mai mulți jucători, în conditii de pandemie. E bine că am adus mai mulți jucători, așa am creat lotul care să fie la dispoziția lui” a spus Hagi pentru sursa citată.

“Regele” a spus că Ruben de la Barrerra are ca obiectiv să promoveze cât mai mulți jucători din Academie pentru echipa mare.

“Are și responsabilitatea asta, să ducă identitatea mai departe, principiile noastre, are în contract să promoveze jucători. Orice academie bună nu are cum să nu aiba 2-3 jucători pe an care să nu joace și la echipa mare. El decide tot. La antrenamente am mai mers de 2-3-4 ori, e responsabilitatea lui totală de a face lotul și echipa. Daca lui îi merge bine, îmi merge și mie bine. La fotbal e raport săptămânal, primul raport e meciul. Apoi lunar, apoi la 6 luni, în iarnă și în vară.”

“Când evaluăm un antrenor ne interesează principiile noastre, să dai ritm și intensitate jocului, promovarea tinerilor. Dacă ai jucători cu personalitate, o să ai și echipă cu personalitate. Trebuie să îi dăm timp, în iarnă și în vară vom face o evaluare” a declarat Hagi pentru aceeași sursă.

FC Viitorul ocupă locul 7 în Liga 1, după 11 etape cu 16 puncte adunate.