Reacția părinților fostei secții de gimnastică ritmică de la CSA Steaua! Ultimele detalii despre presupusul scandal

Ca urmare a scandalului izbucnit la CSA Steaua, după ce o antrenoare din cadrul clubului ar fi fost acuzată de părinţii unei sportive că primea bani negri şi avea un comportament neadecvat, acum, părinții gimnastelor au oferit o primă reacție!

Știrea inițială- Părinții Andrei Ioana Rusu, care este o sportivă în cadrul secţiei de gimnastică a clubului Steaua, sunt cei care au făcut plângere împotriva antrenoarei Adriana Teocan. Acuzaţiile către CSA Steaua sunt unele oficiale către Clubul Sportiv al Armatei, MTS, dar şi plângeri penale la Parchet şi Poliţie, potrivit GSP.

Acum, părinții fostei secții de gimnatică ritmică a clubului CSA Steaua au lansat un memoriu prin care au dorit să aducă la cunoștință ultimele detalii ale conflictului apărut în urmă cu puțin timp în presă.

“MEMORIU

În urmă articolelor de presă apărute în spațiul public ieri, 5 aprilie 2021, noi, semnatarii acestei întâmpinari, ne exprimăm consternarea față de acuzațiile grave aduse d-rei antrenor Adriana Teocan și logodnicului acesteia, dl Daniel Mitroi de către părinții sportivei Andra Ioana Rusu.

De câțiva ani de zile, grupului nostru de părinți ai sportivelor practicante de gimnastică ritmică li s-a alăturat și familia Rusu, iar toate deciziile luate de noi, că părinți, legate de bună desfășurare a activităților de pregătire, logistică, sprijinul oferit antrenoarei, aspecte materiale, etc ne-au aparținut în totalitate, fiind discutate și agreate cu cea mai mare transparență.

În primul rând, niciunul dintre noi nu confirmă vreo acuzație legată de un eventual comportament neadecvat din partea antrenoarei sau colaboratorilor acesteia. Copiii noștri sunt pregătiți de ani buni de zile de către Adriana Teocan, iar realizările lor pe plan sportiv sunt cel puțin egale cu nivelul dezvoltării psihologice, al încrederii în sine și fair play-ul de care dau dovadă acum, ajunse în prag de adolescență. Copiii noștri formează o echipa unită atât la nivel sportiv, cât și pe plan personal, toți abordând antrenamentele cu plăcere, interes și responsabilitate.

Nu am fost niciodată în situația de a remarcă vreun abuz fizic sau verbal, în timpul sau în afară orelor de antrenament. Suntem conștienți de rigorile presupuse de practicarea sportului de performanță, de nivelul de presiune care presupune seriozitate și efort susținut la cele mai înalte cote, și înțelegem că în timpul antrenamentelor pot apărea situații cel mult “tensionate”, pe care sportivele le-au depășit întotdeauna cu ajutorul antrenorului. În ipoteza absurdă în care ar fi existat comportament agresiv, ar însemna să admitem că niciun părinte din cei 11 nu și-a dat seama de acest lucru de mai bine de 8 ani sau, și mai absurd, că a tolerat sau încurajat că fiica să să trăiască și să se dezvolte într-un astfel de mediu.

În ceea ce privește prezența logodnicului Adrianei Teocan în sala de antrenament, acest lucru nu ni s-a impus niciodată, a fost o consecință firească a nevoii de ajutor pe probleme logistice pentru sportivele noastre, lucru pentru care noi, părinții, suntem recunoscători. Știm că dl Mitroi nu este remunerat pentru acest sprijin și realizează aceste lucruri exclusiv pentru bunul mers al activității de pregătire la sala (transportul sportivelor cu mașină personală, mici reparații în sala, implicarea în organizarea evenimentelor, etc). Daniel Mitroi a devenit foarte repede un membru al echipei noastre și e văzut că un “frate” pentru multe dintre fete). Considerăm acuzațiile cu tentă sexuală un adevărat atac la persoană, conștienți fiind că, dacă ar fi deranjat prezența să la antrenamente, o conversație directă cu antrenorul legată de o eventuală jenă a sportivelor de a-și desfășura activitatea sub privirile acestuia ar fi fost o modalitate normală de a aborda acest subiect.

Mărturie că este o exagerare incredibilă stă faptul că există spectatori de sex masculin la toate competițiile de gimnastică ritmică, ba chiar antrenori. Mai mult, deseori antrenamentele de gimnastică ritmică se desfășurau în paralel cu practicanții altor sporturi, fără niciun fel de probleme. Respingem orice aluzie la un comportament neadecvat din partea lui Daniel Mitroi și așteptăm cea mai mică dovadă în acest sens. Până atunci, ne bazăm pe modul în care se simt și resimt colaborarea cu acesta cel puțin 10 sportive. Nu s-a pus niciodată problema nudității în față unui reprezentant de sex masculin (există vestiare), iar pe perioada restricțiilor (în care vestiarele nu au fost funcționale), sportivele soseau echipate la sala. Activitățile de filmare/fotografiere sunt absolut normale și executate profesionist, noi având oricând acces la aceste imagini.

Ultima remarcă este cea legată de aspectul pecuniar. În unanimitate și cu toată deschiderea am convenit noi, părinții, să sprijinim tot ceea ce e firesc să existe pentru actul de performanță și care, din păcate, încă nu poate fi sprijinit în totalitate de către statul român. Astfel, am agreat împreună să sprijinim financiar, benevol, activități legate de închiriere sala pentru antrenamente atunci când nu aveam una pusă la dispoziție de către club, achiziționarea de echipament sportiv, de obiecte specifice gimnasticii ritmice, deplasarea la competiții (cazare, hrană, taxe participare), recunoaștere financiară a eforturilor corpului de antrenoare, etc, cam tot ceea ce fac aproape toți părinții de sportivi pe care noi ii cunoaștem.

Din punctul nostru de vedere, am acționat că o echipa care își dorește să compenseze limitările sportului românesc de masă, mânați de dorința de ajută copiii să performeze și în sport în condiții decente. Nu tolerăm intențiile de dezbinare în cadrul grupului de părinți sau între copii și regretăm nespus situațiile în care observăm folosirea sportivilor minorilor că arme în războaie personale neîntemeiate, cel mai probabil izvorâte din dificultatea acceptării unui nivel de performanță inferior celui țintit sau dintr-un fals sentiment de nedreptate.

În încheiere, ne manifestăm încrederea și sprijinul fără rezerve față de planul tactic de antrenamente, abordarea de pregătire, deciziile competiționale și sănătatea fizică și morală a Adrianei Teocan, precum și față de deciziile acesteia de a solicită sprijin în activitățile de pregătire ale copiilor noștri.

Aprobat de părinții fostei secții de gimnastică ritmică de la Clubul sportiv Steaua București.” s-a arătat în documentul emis de aceștia.