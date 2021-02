Gigi Becali, îndrumat spre succes: “El îți poate câștiga campionatul!”

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, este sfătuit să îl transfere pe Constatin Budescu pentru a-i crește șansele la câștigarea campionatului.

Lucian Sânmărtean, fostul jucător al ,,roș-albaștrilor”, consideră că “Budi” o poate ajuta pe FCSB să câștige campionatul.

”E un jucător de calitate, care a fost la FCSB și care este dorit datorită vârstei, experienței și valorii lui. Băiatul ăsta a demonstrat că poate juca la FCSB și cred că ar fi o mutare excelentă.

E un jucător de ultimii 30 de metri, cu execuție, care poate să îți câștige campionatul. Nu mă surprinde dacă ar ajunge acolo” a declarat Lucian Sânmărtean pentru Fanatik.

Fostul mijlocaș al FCSB-ului crede că actuala campionă, CFR Cluj se poate lupta cu echipa lui Gigi Becali în cursa pentru titlu.

”Dacă se va materializa și transferul lui Budescu, atunci FSCB ar fi marea favorită! Cred că doar CFR poate să le țină piept ca omogenitate și echilibru.

Văd că Universitatea Craiova ușor-ușor fluctuează în evoluții, nu are încă rezultate. Ținând că eu am ajuns la FCSB, la Steaua de fapt, la 32 de ani și am jucat la un nivel înalt, nu mi se pare chiar așa o mare performanță ce reușește el la 31 de ani”, a mai spus Sânmărtean sursa citată.

FCSB este liderul Ligii 1 cu 45 de puncte strânse în 20 de etape, urmată de CFR Cluj cu 41 de puncte dar cu un meci mai puțin disputat.