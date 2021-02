Gigi Becali, noi motive să viseze la următorul transfer de milioane al FCSB-ului: “Are toate calitățile!”

După transferul istoric al lui Dennis Man în Italia, patronul FCSB-ului, Gigi Becali, își dorește ca acesta să fi fost doar începutul și vrea să continue cu mutările de răsunet!

Latifundiarul din Pipera nu vrea să se oprească la Dennis Man, fotbalist care a fost vândut contra sumei de 13 milioane de euro. Finanțatorul echipei este gata să investească în tineri jucători, iar după Florinel Coman, Olimpiu Moruțan și Octavian Popescu, un alt fotbalist a devenit pariul lui Gigi Becali.

Titularizat în meciul de Cupă împotriva celor de la Dinamo București, Adrian Niță (17 ani), a fost unul dintre remarcații echipei, după o evoluție reușită contra marei rivale. Calitățile tânărului fotbalist al “roș-albaștrilor” au ajuns și în vizorul patronului, care a declarat că acesta va ajunge să valoreze 150 de milioane de euro în viitorul apropiat.

Fostul antrenor al lui Adrian Niță din perioada când acesta a evoluat sub formă de împrumut la formația Turris Turnu Măgurele, Eugen Trică, a vorbit și el despre calitățile noii speranțe de la FCSB. Tehnicianul este de părere că Niță este un talent adevărat, are viteză, joacă balonul cu ambele picioare și consideră că poate deveni titular în formația lui Toni Petrea încă din acest sezon. Cu toate acestea însă, Trică i-a identificat și marele minus al noului puști-minune al bucureștenilor.

”Da, e un jucător foarte, foarte bun! Eu știu foarte bine ce poate! A fost cel mai bun cu Dinamo. Suferea mult când pierdea echipa sau făceam egal. Are o mentalitate bună și e un jucător de ultimii 30 de metri, pentru că driblează în regim de viteză.

Driblează unul la unul, scoate oameni din joc, are execuții și chiar putea să înscrie cu Dinamo. E important să fie sănătos, să nu se accidenteze. Are un viitor frumos și va ajunge și la națională. Poate juca titular chiar din sezonul ăsta. De la anul sigur! 100%! În cel mai scurt timp. Dacă îl vinde pe Moruțan, lui îi vine rândul. Are o familie frumoasă și are toate șansele să facă performanță.

Are un 1,70 dar nu contează pentru că el este jucător de bandă, sau poate să joace în spatele atacantului! Are viteză foarte bună, are toate calitățile! Poate juca foarte bine și în stânga și în dreapta pentru că are ambele picioare, dar nu prea face faza defensivă!

Din punctul meu de vedere dacă îl pui să facă și faza defensivă. îi diminuezi potențialul! Dacă încerci să vorbești cu el să coboare până la jumătate să strângă și el, e altceva”, a mai spus Trică, potrivit Fanatik.