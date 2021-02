Fotbalistul de la FCSB care a impresionat în meciul cu Dinamo: “Are calitate. Pune piciorul pe minge diferit!”

“Roș-albaștrii” au ratat aseară calificarea în următoarea fază a Cupei României, după înfrângerea de pe terenul rivalilor de la Dinamo, scor 0-1!

Antrenorul FCSB-ului, Toni Petrea, a surprins pe toată lumea în momentul în care a decis să folosească mai mult rezervele în derby-ul cu Dinamo din Cupa României. Această alegere se pare că a fost una neinspirată, iar bucureștenilor nu le mai rămâne decât să se concentreze pe campionat, singura competiție în care mai sunt angrenați.

În ciuda evoluției modeste a întregii echipe a FCSB-ului, fostul fotbalist, Basarab Panduru (50 de ani), a identificat totuși și marele câștig al echipei lui Gigi Becali. Actualul analist TV a rămas impresionat de puștiul Adrian Niță (17 ani) și este de părere că tânărul fotbalist are calitate și acest lucru se va vedea în timp.

“Niţă, surpriză plăcută, un jucător de 17 ani, păcat de el că e prea micuţ şi nu prea mai văd aşa jucători mici. (…) Niţă a reuşit ceva. A făcut faze, se vede când pune piciorul pe minge că pune într-un fel. Are mişcări, se vede că are calitate. Are mişcări naturale, frumoase, cum se mişcă din corp!”, a spus Basarab Panduru, potrivit Telekom Sport.

Adrian Romeo Niță a evoluat până în minutul 598 al meciului de aseară, când a fost schimbat cu Ovidiu Popescu. Niță a bifat deja șase apariții în tricoul FCSB-ului, în stagiunea trecută, și este considerat unul dintre cei mai talentați tineri jucători de la academia “roș-albaștrilor”.