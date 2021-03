Florin Prunea cere sprijinul autorităților române: „Cortacero dacă vine în România trebuie luat de pe aeroport!”

Venit în Ștefan cel Mare ca un mare salvator al clubului, Pablo Cortacero nu a făcut altceva decât să acumuleze și mai multe datorii față de perioada lui Ionuț Negoiță, iar fanii echipei fac tot posibilul să ia acțiunile din mâinile sale!

Acționarul majoritar al lui Dinamo, spaniolul Pablo Cortacero, „amenință” de mai multe luni că vor veni milioanele de euro în conturile „câinilor” și că situația va reveni la normal. Acest lucru nu s-a întâmplat nici până astăzi, după luni bune de la preluarea clubului din Ștefan cel Mare, iar marele brand al „alb-roșilor” este ținut în viață doar prin sacrificiile suporterilor.

După ce Cortacero a anunțat că se va întoarce în România și că va veni să redreseze situația de la Dinamo, fostul oficial al „câinilor”, Florin Prunea, a reacționat vehement. Fostul portar cere sprijinul autorităților din țară și vrea ca ibericul să plătească pentru ceea ce a făcut de cât timp conduce formația din Ștefan cel Mare.

„Va avea o primire interesantă am văzut, extrem de interesantă, sper să nu degenereze primirea pe care o va avea când va veni în România. Eu nu îl consider vinovat pe Pablo Cortacero. El a fost aici o simplă săgeată. Principalii vinovați sunt cei care l-au adus în România și cei care i-au dat un asemenea club pe mână. Nu el este principalul vinovat. Cineva a vrut să scape de acest club și a vrut să se spele pe mâini pentru o perioadă pentru că am înțeles din documente că nu poate să vândă fără acceptul lui Ionuț Negoiță. Ce a preluat Cortacero? Nu a preluat nimic dacă nu poate să vândă.

Eu cred că a vrut să facă un lot puternic, chiar dacă a exagerat cu salariile jucătorilor, a vrut să meargă 6 luni înainte, să fie în primele doua-trei echipe și apoi să încerce să vândă. Eu nu cred că vine, sincer. Ce să facă? A lăsat acest club singur, acest club trăiește datorită suporterilor din toată țara.

Nu înțeleg un lucru: pasivitatea autorităților române, ANAF, Poliție. Aici s-au întâmplat lucruri necurate. Cei care i-au dat clubul și el să vină să dea cu subsemnatul cum a fost posibil ca un asemenea club să fie tranzacționat într-o asemenea maniera.

Aici sunt convins că sunt încălcări flagrante și în documente. Dinamo e totuși un bun național. Acest om este o jignire pentru istoria lui Dinamo. Ce tupeu are să vină în România? Nu îi înțeleg nici pe baieții ăștia care sunt prin România și care l-au susținut și îl susțin în continuare. Ăștia nu mai au voie să intre în București.

Băiatul ăsta dacă vine in România trebuie luat de pe aeroport. Aici e vorba de înșelăciune, de falsuri în acte mă gândesc. Aceste lucruri au fost girate de oameni din România. Se vorbește de revenirea lui Șerdean în funcția de președinte. Eu cred că ăștia nu sunt sănătoși la cap! Păi tu, Șerdean, crezi că vei mai intra vreodată pe stadionul ăla atâta timp cât sunt suporterii ăștia?”, a spus Florin Prunea, potrivit Pro X.